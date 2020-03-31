حنان ترك: "أزمة فيروس كورونا ستنتهي بالرجوع إلى الله"

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 01:29 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
عادت الفنانة حنان ترك لمواقع التواصل الاجتماعى بعد ابتعادها عنها لفترة كبيرة،لكي تدعو محبيها للرجوع لله،لكي تنتهي أزمة فيروس كورونا.


نشرت حنان ترك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة لدعاء، وعلقت على الصورة قائلة:"حدثت نفسي كثيرًا في تلك الأيام العصيبة عن نبي الله يونس ودعائه العظيم الذى يصرخ فيه بكل وحدانيه وبكل توحيد أنه لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين، ما أحوج البشرية كلها أن تقوله وتهتز أركانها بمعانيه، فلا سبيل من الخروج من الظلمى إلا بالاعتراف بالذنب والرجوع إلى الله".


وكانت حنان ترك قج أعلنت اعتزالها عن الفن في عام 2012 من خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نيشان في برنامج" أنا والعسل"،قالت خلالها :" أنا قررت اعتزالي للتمثيل في اللحظة دي، هي الخطوة اللي كنت اتمناها من الله سبحانه وتعالى".

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