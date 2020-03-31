ننشر خريطة المناطق المعزولة في مصر بسبب كورونا

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 01:38 م
تعقيم وتطهير القرية
تعقيم وتطهير القرية
أحمد القاسم
لجأت وزارة وزارة الصحة والسكان، خلال الفترة الأخيرة، إلى عزل عدة مناطق من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا، ضمن اجراءتها لمكافحة الوباء ومنع تفشيه في مصر.

قرية الهياتم 

وفي الساعات الأخيرة، أعلنت محافظة الغربية تطبيق عزل كامل لقرية الهياتم، التابعة لمركز المحلة الكبرى، ومنع دخول أو خروج أحد إلى القرية لمدة 14 يومًا، مع تطبيق الحجر الصحي، وإلزام المواطنين بالعزل المنزلي، بعد إصابة ٨ حالات بفيروس كورونا والاشتباه في إصابة ٢٢ آخرين.

وقامت قوة تابعة لمديرية أمن الغربية، صباح اليوم الثلاثاء، ببدء تطبيق قرار العزل للقرية وسط حالة من الترقب تخوفًا من انتشار الفيروس.

وعقب انتشار قوات الشرطة، التزم الأهالي في منازلهم وعم الهدوء أنحاء القرية وخلت الشوارع من المارة في مشهد يحدث لأول مرة، وبدأت الفرق الطبية متابعة حالة المشتبه في إصابتهم بالفيروس في انتظار وصول نتيجة العينات.

عمارتين بالضواحي ببورسعيد

وفي السياق نفسه، أجرى اللواء أحمد قاسم، رئيس حي الضواحي، ببورسعيد، حملة موسعة لتطبيق الحجز المنزلي على سكان عمارتين بالضواحي، وتعقيمهما بعد ثبوت حالتين إيجابيتين من سكانهما.

وجاء ذلك بحضور اللواء أحمد عامر مستشار المحافظ والعميد أحمد بركة مأمور قسم شرطة الضواحى وبمشاركه عدد من الجهات المعنية وهي مديرية التضامن الاجتماعي برئاسة الدكتورة سوسن حبيش، ومركز مكافحة القوارض والحشرات برئاسة المهندس أسامة رخا ومديرية الطب الوقائى برئاسة الدكتورة مروة حلاوة.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء عادل الغضبان بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

وقرر الحي إغلاق باب العمارتين، ومنع الدخول إليها أو الخروج منها، فيما تقرر أن تقوم لجنة من الحي ومديرية التضامن بتلبية طلبات واحتياجات سكان العمارة، من المأكولات والمشروبات والأدوية، وكافة المستلزمات، لمدة 14 يومًا كاملة مع تعقيم العمارة.

10 قرى بالمحافظات 

وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم وزارة الصحة، عزل قرى يصل عددها إلى 10 في محافظات البحر الأحمر والمنيا والمنوفية وبورسعيد وغيرها من المحافظات.

وأضاف أنه يتم التأكد من اتباع القرى للإجراءات الاحترازية خلال فترة العزل لمواجهة فيروس كورونا ويتم غلق كافة الطرق المؤدية للدخول والخروج لمدة 14 يوما ومنع التخالط تماما مع هذه المنطقة حتى يتم التأكد من عدم وجود مصابين وهو إجراء تم اتباعه في محافظات كثيرة وحقق نتائج إيجابية كثيرة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة لشؤون الإعلام المتحدث الرسمى للوزارة، أن هناك تفسيرا غير دقيق لموضوع العزل فى بعض القرى بسبب فيروس كورونا، موضحا أن عملية العزل ليست لقرى كاملة وإنما لعدد محدود من الأسر داخل هذه القرى قد تكون 3 أو 4 أسر فقط وليس العزل للقرية بالكامل.

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