ننشر خريطة المناطق المعزولة في مصر بسبب كورونا

لجأت وزارة وزارة الصحة والسكان، خلال الفترة الأخيرة، إلى عزل عدة مناطق من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا، ضمن اجراءتها لمكافحة الوباء ومنع تفشيه في مصر.

وفي الساعات الأخيرة، أعلنت محافظة الغربية تطبيق عزل كامل لقرية الهياتم، التابعة لمركز المحلة الكبرى، ومنع دخول أو خروج أحد إلى القرية لمدة 14 يومًا، مع تطبيق الحجر الصحي، وإلزام المواطنين بالعزل المنزلي، بعد إصابة ٨ حالات بفيروس كورونا والاشتباه في إصابة ٢٢ آخرين.





وقامت قوة تابعة لمديرية أمن الغربية، صباح اليوم الثلاثاء، ببدء تطبيق قرار العزل للقرية وسط حالة من الترقب تخوفًا من انتشار الفيروس.





وعقب انتشار قوات الشرطة، التزم الأهالي في منازلهم وعم الهدوء أنحاء القرية وخلت الشوارع من المارة في مشهد يحدث لأول مرة، وبدأت الفرق الطبية متابعة حالة المشتبه في إصابتهم بالفيروس في انتظار وصول نتيجة العينات.



