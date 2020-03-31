الأهلي يفاجئ أزارو بشأن رحيله نهائيًا

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رفض مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، تجديد إعارة المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم المعار إلى صفوف الاتفاق السعودي، أو رحيله بصفة نهائية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وأكدت صحيفة "المنتخب المغربية"، أن النادي السعودي تواصل مع إدارة المارد الأحمر لشراء عقد اللاعب بصفة نهائية مع بداية الموسم الجديد.



وأضافت: "الأهلي لا يرغب في التنازل عن خدمات مهاجمه، خاصةً بعد تألقه مع الفريق السعودي منذ الانضمام إليه في الشتاء الماضي".



وتابعت: " الاتفاق لن يكتفي بالمفاوضات الماضية وسيواصل اتصالاته، من أجل الحصول على اللاعب الدولي بصفة رسمية بالموسم المقبل".



وكان النادي الأهلي، قرر إعارة المغربي وليد أزارو إلى الاتفاق السعودي، بالانتقالات الشتوية المنتهية، بناءً على قرار السويسري رينيه فايلر المدير الفني، حتى نهاية الموسم الجاري.