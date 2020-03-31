إحباط ترويج طن ونصف لحوم فاسدة ومتعفنة بالجيزة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية لضبط جرائم الغش التجاري.





وأسفرت الحملات عن ضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الوراق بمحافظة الجيزة، لحيازته 1،500 طن سلع غذائية "مفروم لحوم، مفروم دواجن"، غير صالحة للإستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيدًا لطرحها للبيع بالأسواق.





وتحفظت القوات وفقا لبيان صحفي لوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، على المضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم إخطار إخطار مدير أمن الجيزة، للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.





وجاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.





كما جاء ذلك، اتساقا مع جهود أجهزة الدولة للتصدى لتداعيات انتشار فيروس "كورونا"، ومحاولات البعض استغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين باحتياجات وصحة المواطنين.

ضبط مدير مصنع بحوزته مستلزمات مواجهة كورونا مخالفة



وفي سياق آخر، تم ضبط المدير المسئول عن مصنع "بدون ترخيص" لإنتاج المستلزمات الطبية بدائرة مركز شرطة كرداسة بمحافظة الجيزة، لقيامه بتصنيع، 837200 قطعة "كمامة جوانتي، غطاء رأس للعمليات، كيس مخدة طبي"، "منتج نهائي" بدون بيانات وغير مطابقة للمواصفات القياسية.



