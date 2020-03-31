التفاصيل الكاملة لعرض الأهلي لتجديد عقد أحمد فتحي

يحاول النادي الأهلي في الفترة الحالية تجديد عقد أحمد فتحي الظهير الأيمن للفريق خلال الفترة الحالية.





وينتهي عقد أحمد فتحي مع النادي الأهلي بشكل رسمي بنهاية الموسم الجاري لذلك يحاول النادي تجديد عقده قبل أن ينضم لصفوف الغريم التقليدي نادي الزمالك.





وقد جمعت جلسة خاصة اليوم الإثنين 30 مارس بين أحمد فتحي ووكيله مع لجنة التخطيط بالنادي الأهلي وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي وأمير توفيق مدير التعاقدات واستمرت لساعات طويلة.





وعرض النادي الأهلي على أحمد فتحي تجديد عقده مع الفريق لمدة موسمين قادمين مقابل 11 مليون جنية في الموسم بالإضافة إلى الاستثناء من نسبة المشاركات.





وأبدى أحمد فتحي اعتراضه على عرض الأهلي ورفضه مساواته بأي لاعب أخر مؤكدا انه يملك عرض من نادي بيراميدز مقابل 23 مليون جنية في الموسم ولمدة موسمين أيضا.





وفي النهاية طلب أحمد فتحي مهلة لمدة 48 ساعة من النادي الأهلي ليدرس العرض ويكشف عن موقفه من التجديد مع النادي الاحمر من عدمه.