حكايات بنات 4 الحلقة 9 .. أحداث الحلقة الجديدة ومواعيد العرض والقنوات الناقلة





حكايات بنات 4 الحلقة 9، ننشر لكم أحداث الحلقة الجديدة، حيث تشهد العديد من الأحداث المتعلقة بالبطلات الأربعة، وهن "هند عبد الحليم وأسماء جلال وميرنا نور الدين وهاجر أحمد".





تبدأ الحلقة بـ"جيدا" "الفاشونستا" التي تجسد دورها الفنانة "هند عبد الحليم" والتي تتعرض لهجوم كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويحاول صديقها حسام حل الموضوع، كما تستمر "عائشة" في العمل بالورشة، من أجل معرفة أكبر كم من المعلومات عن السيارات، لأنها تريد دخول مسابقة مشهورة تخص السيارات.



