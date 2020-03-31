حكايات بنات 4 الحلقة 9 .. أحداث الحلقة الجديدة ومواعيد العرض والقنوات الناقلة

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 01:25 م
بوابة الفجر
حكايات بنات 4 الحلقة 9 .. أحداث الحلقة الجديدة ومواعيد العرض والقنوات الناقلة

حكايات بنات 4 الحلقة 9، ننشر لكم أحداث الحلقة الجديدة، حيث تشهد العديد من الأحداث المتعلقة بالبطلات الأربعة، وهن "هند عبد الحليم وأسماء جلال وميرنا نور الدين وهاجر أحمد".

تبدأ الحلقة بـ"جيدا" "الفاشونستا" التي تجسد دورها الفنانة "هند عبد الحليم" والتي تتعرض لهجوم كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويحاول صديقها حسام حل الموضوع، كما تستمر "عائشة" في العمل بالورشة، من أجل معرفة أكبر كم من المعلومات عن السيارات، لأنها تريد دخول مسابقة مشهورة  تخص السيارات.

وتعرض قنوات ON الجزء الرابع من مسلسل "حكايات بنات"، من السبت إلى الخميس، في تمام الساعة 7 مساء، ويعاد الساعة 1 صباحا، و12 ونصف ظهرا، وعبر قناة ON دراما، يتم عرضه في تمام الساعة 10 مساء، 10 صباحا، و5 مساء.

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