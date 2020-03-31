حي النزهة يواصل حملات غلق السناتر التعليمية (صور)

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 01:41 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
يستكمل حي النزهة في القاهرة، بقيادة اللواء خالد عقل، حملاته لغلق السناتر التعليمية والصالات الرياضية "الجيم"، كإجراء احترازي لمنع التجمعات وتفشي فيروس كورونا بين المواطنين، وذلك بناءً على تعليمات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وقال اللواء خالد عقل: إن حملة اليوم أسفرت عن غلق مركز تعليمي بشارع سليمان عزمي، لم يتلزم بقرار مجلس الوزراء، وتم تشميعة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ضده.

وأوضح أن الحي يتابع بشكل يومي جميع الأرجاء، للتأكد من عدم وجود أي سناتر تعليمية أو ممارسة أنشطة رياضية أثناء مدة الحظر، وذلك بناءً على توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.

ارتفاع إجمالي المتعافين من كورونا

كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس الاثنين، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 196 حالة.

وكشف المتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 18 حالة - بينهم أجنبيين و16 مصريًا - من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 150 حالة حتى الأمس، من أصل الـ 196 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

تسجيل 47 حالة جديدة

وأشار إلى تسجيل 47 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة حالة واحدة لمصرية تبلغ من العمر 44 عامًا من محافظة القاهرة، موضحًا أنها توفت فور وصولها المستشفى.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، موضحًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 656 حالة من ضمنهم 150 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و41 حالة وفاة.

زيادة الاستعدادات بالمحافظات

ونفى مُجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

حي النزهة يواصل حملات غلق السناتر التعليمية (صور)
حي النزهة يواصل حملات غلق السناتر التعليمية (صور)
حي النزهة يواصل حملات غلق السناتر التعليمية (صور)
حي النزهة يواصل حملات غلق السناتر التعليمية (صور)
حي النزهة يواصل حملات غلق السناتر التعليمية (صور)
حي النزهة يواصل حملات غلق السناتر التعليمية (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

غلق سناتر حي النزهة الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. وفاة أول رئيس دولة سابق بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعة

لعزلها بسبب كورونا.. 5 معلومات عن قرية الهياتم في الغربية

منذ ساعتين و 42 دقيقة

"الصحة" ترد على المطربة المصابة بكورونا حول حشرات "حميات إمبابة"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "الصحة العالمية": هذا هو الخيار الوحيد لهزيمة كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. مدير التطعيمات بـ"المصل واللقاح" يكشف موعد ظهور علاج كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

"الصحة العالمية" توضح الطريقة الوحيدة للقضاء على كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

يوفنتوس يوافق على رحيل نجم الفريق ويحدد البديل

منذ أقل من ساعة

عاجل.. كشف آثري جديد أثناء تطهير وتعقيم منطقة أبو الهول

منذ ساعتين و 19 دقيقة

حسم الجدل.. هذه درجة الحرارة التي ينشط فيها فيروس كورونا

منذ يوم

توقعات بانخفاض أسعار البنزين مع بداية أبريل

منذ 33 دقيقة

تصريح صادم من منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

"دفعت 1500 في حميات إمبابة".. أول رد من إيناس عز الدين على تكذيب وزارة الصحة لها

منذ حوالي 10 ساعة

"متفتحوش المقبرة".. تفاصيل صادمة عن وفاة ياسمين عباس

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. ارتفاع عدد المصابين بكورونا في مصر

منذ حوالي 18 ساعة

الأرصاد تحذر المواطنين من طقس اليوم.. رياح مثيرة للرمال

منذ حوالي 7 ساعات

أول تعليق لوزير النقل على مشادته مع الإبراشي

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

ضبط مواد مخدرة و349 شيشة خلال حملة إغلاق المقاهى بالنزهة (صور)

مجلس الوزراء يكشف الهدف من قرارات الحكومة بغلق المقاهي والمولات والنوادي

وزير الأوقاف: غلق المساجد تخطى 99%.. وإنهاء الخدمة للمخالفين

"الأطباء" تتبرع بـ5 أجهزة تنفس صناعي لوزارة الصحة

الصحة العالمية: نتوقع ارتفاع وفيات كورونا في العالم كثيرا

عاجل.. الصحة: تسجيل 41 حالة إيجابية بفيروس كورونا..و6 وفيات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:25 ص

لعزلها بسبب كورونا.. 5 معلومات عن قرية الهياتم في الغربية

توقعات بانخفاض أسعار البنزين مع بداية أبريل

01:34 م

عاجل.. كشف آثري جديد أثناء تطهير وتعقيم منطقة أبو الهول

11:47 ص

"الصحة" ترد على المطربة المصابة بكورونا حول حشرات "حميات إمبابة"

09:17 ص

"الصحة العالمية" توضح الطريقة الوحيدة للقضاء على كورونا

02:50 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إيقاف تصوير المسلسلات ضرورة إنسانية