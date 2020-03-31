وفاة والد الإعلامي الرياضي مهيب عبد الهادي

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توفي صباح اليوم والد الإعلامي الرياضي مهيب عبد الهادي، وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة، وأعلن ذلك الخبر من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



كتب مهيب عبد الهادي منشورًا قال فيه :"إن لله وإنا إليه راجعون،والدي في ذمة الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا يرحمك يا بابا يا حبيبي دعواتكم"، وانهالت عليه التعليقات بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.



يقدم مهيب عبد الهادي برنامج "اللعيب" عبر قناة "mbc مصر"،وهو إعلامي رياضي متخصثة في متابعة الأخبار الرياضية، وعمل كمراسل في برنامج الملاعب اليوم.