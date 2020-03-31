مانشستر يونايتد ينافس ليفربول بقوة على نجم دورتموند

كشفت تقارير أن مانشستر يونايتد لم يقدم بعد عرضًا رسميًا لجناح بوروسيا دورتموند جادون سانشو ، على الرغم من اتصاله بوكيله لضمه في الانتقالات الصيفية المقبلة.





يذكر أن الشياطين الحمر يقودون السباق من أجل الحصول على سانشو صاحب ال 20 عام الذي سجل 30 هدفًا من 23 مباراة فقط في الدوري الألماني هذا الموسم.





أشارت تقارير يوم الاثنين إلى أن سانشو "أكد بشكل غير رسمي" أنه سينضم إلى يونايتد ، على الرغم من الاهتمام الذي تم الإبلاغ عنه من أمثال ليفربول وريال مدريد وتشيلسي وبرشلونة أيضًا.





وأفادت الصحفية فابريزيو رومانو أنه لم يتم تقديم أي عرض رسمي حتى الآن لسانشو ، وأن بوروسيا دورتموند لن تفكر في عروض أقل من 110 مليون يورو (98.1 مليون جنيه إسترليني).





ووجه بوروسيا دورتموند رسالة إلى جميع الأندية التي طلبت سانشو:" نحن لا نغير السعر بعد أزمة فيرس كورونا ولن نبيعه بأقل من 110 مليون يورو".