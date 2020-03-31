التخطيط تُطالب توفيق بتسويق الخارجين من جنة الأهلي

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 01:43 م
بوابة الفجر
محمد الصو
طالبت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح وعضوية كلًا من زكريا ناصف وخالد بيبو، من أمير توفيق مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء العمل مبكرًا، على تسويق اللاعبين الذي لا يرغب فايلر في بقائهم مع الفريق الموسم المقبل.

وجاء قرار اللجنة بضرورة تسويق اللاعبين سواء المتواجدين بقائمة المارد الاحمر مثل صالح جمعه والأنجولي جيرالدو دا كوستا، أو المعارين لأنديه الدوري المصري.

وترغب لجنة التخطيط، في تسويق الراحلين مبكرًا للاستفاده منهم بدلًا من رحيلهم مجانًا وعدم الاستفاده الماديه منهم، كما كان يحدث في السابق.

ويسعي توفيق للاتصال بالعديد من الوكلاء و الانديه العربيه والمحليه لتسويق اللاعبين الذي من المقرر رحيلهم عن صفوف القلعة الحمراء خلال الفتره المقبله.

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