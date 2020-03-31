بالتعاون مع 'الزراعة'.. إجراءات تعقيم مقر وزارة الدولة للإعلام

أجرت وزارة الدولة للإعلام، اليوم، عمليات لتعقيم وتطهير نقر بمنطقة جاردن سيتي؛ وذلك حفاظًا على صحة وسلامة العاملين بالوزارة.





وقالت الوزارة في بيان لها، إن ذلك يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.





وجاء ذلك بالتنسيق بين أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، والسيد القصير وزير الزراعة؛ حيث قامت هيئة الطب البيطري الوقائي، برئاسة الدكتور صبرى زينهم مدير الطب الوقائي بمحافظة القاهرة بتنفيذ عمليات التعقيم والتطهير بمقر الوزارة.





وأكدت الوزارة أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة الشاملة، استكمالًا لحملات الوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا.





وأهابت وزارة الدولة للإعلام، بكافة الوزارات والمؤسسات والهيئات المختلفة، باتخاذ كافة التدابير اللازمة في هذا الشأن.





وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 196 حالة.





وكشفت الوزارة عن خروج 18 حالة بينهم أجنبيان و16 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 150 حالة حتى اليوم، من أصل الـ196 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.



