فرج عامر: السيسي يهتم بتوفير أي مستلزمات خاصة بمواجهة كورونا
الثلاثاء 31/مارس/2020 - 01:44 م
دينا إبراهيم
أشاد المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب، بتوجيه الرئيس السيسي، إلى الحكومة، بأهمية تصنيع أجهزة التنفس الصناعي في مصر، والتوسع فيها لتوفير تدابير واحتياجات المستشفيات الحكومية من تلك الأجهزة.
وأوضح عامر، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن العديد من المستشفيات تعاني من نقص كبير في أجهزة التنفس الصناعي، لا سيما وأنها أصبحت ضرورة ملحة لا بد من توافرها لمواجهة فيروس كورونا.
وأضاف أن هناك العديد من الدول أقبلت على تكثيف صناعة اجهزة التنفس الصناعي، وشراءه في حالة عدم القدرة على التصنيع، الأمر الذي يجب الانتباه إليه وتنفيذ توجيهات الرئيس من قبل اتحاد الصناعات.
وأكد حرص القيادة السياسية على توفير أي من المستلزمات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، والتوسع في صناعتها حتى يتم تحقيق الاكتفاء الذاتي دون الحاجة إلى الاستيراد
تكليفات رئاسية
وفي وقت سابق اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصناعة، ورئيس اتحاد الصناعات، للتركيز على تصنيع أجهزة التنفس الصناعي، حيث وجه الحكومة بتصنيع أجهزة التنفس الصناعي، فضلًا عن طلمبات ومحطات المياه وعدد من الصناعات الأخرى.
وقال هاني يونس مستشار رئيس الوزراء، في تصريحات تلفيزيونية: إن مدبولي وعد بتوفير كل التيسيرات والموافقات على الفور من أجل توطين هذه الصناعات في مصر، مؤكدًا أن هناك تكليف من السيسي بتوطين العديد من الصناعات منها صناعة السيارات أيضا.
وأشار إلى بدء تنفيذ استراتيجية التعاون مع عدد كبير من شركات السيارات العالمية والسيارات الكهربائية أيضا ضمن الاتفاقيات، مؤكدا أنهم يعملون على التصمينع ومستلزمات الانتاج لتخفيف الإستيراد منها أجهزة التنفس الصناعي.
ارتفاع إجمالي المتعافين من كورونا
كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس الاثنين، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 196 حالة.
وكشف المتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 18 حالة - بينهم أجنبيين و16 مصريًا - من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 150 حالة حتى الأمس، من أصل الـ 196 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.
تسجيل 47 حالة جديدة
وأشار إلى تسجيل 47 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة حالة واحدة لمصرية تبلغ من العمر 44 عامًا من محافظة القاهرة، موضحًا أنها توفت فور وصولها المستشفى.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، موضحًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 656 حالة من ضمنهم 150 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و41 حالة وفاة.
زيادة الاستعدادات بالمحافظات
ونفى مُجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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