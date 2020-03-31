فرج عامر: السيسي يهتم بتوفير أي مستلزمات خاصة بمواجهة كورونا

أشاد المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب، بتوجيه الرئيس السيسي، إلى الحكومة، بأهمية تصنيع أجهزة التنفس الصناعي في مصر، والتوسع فيها لتوفير تدابير واحتياجات المستشفيات الحكومية من تلك الأجهزة.





وأوضح عامر، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن العديد من المستشفيات تعاني من نقص كبير في أجهزة التنفس الصناعي، لا سيما وأنها أصبحت ضرورة ملحة لا بد من توافرها لمواجهة فيروس كورونا.





وأضاف أن هناك العديد من الدول أقبلت على تكثيف صناعة اجهزة التنفس الصناعي، وشراءه في حالة عدم القدرة على التصنيع، الأمر الذي يجب الانتباه إليه وتنفيذ توجيهات الرئيس من قبل اتحاد الصناعات.





وأكد حرص القيادة السياسية على توفير أي من المستلزمات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، والتوسع في صناعتها حتى يتم تحقيق الاكتفاء الذاتي دون الحاجة إلى الاستيراد





تكليفات رئاسية