تحذير عاجل من الأرصاد لمرضى الصدر والجهاز التنفسي

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد: إننا نشهد تقلبات جوية خلال هذه الأيام تعمل على رفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ، مع استمرار نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة الذي يقلل مستوى الرؤية الأفقية على الطرق.





وأوضح "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم الثلاثاء، أن الرياح المثيرة للرمال والأتربة تكون خطيرة على أصحاب أمراض الجهاز التنفسي والأمراض الصدرية، محذرهم من التعرض المباشر للأتربة وخاصة من يقيموا بالمناطق الصحراوية.





وتوقع مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن تشهد الأيام المقبلة هدوء في سرعات الرياح، مع انخفاض درجات الحرارة عن اليوم وأمس، لتصل درجة الحرارة على القاهرة غدًا لـ 24 درجة مئوية، مع وجود شبورة مائية في الصباح الباكر، مع وجود فرص لتساقط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية والوجه البحري، وقتد تمتد للقاهرة.





تنبؤات الأرصاد بشأن طقس اليوم





وفي سياق آخر، تنبأت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بحالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء الموافق 31 مارس 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، جاء ذلك في بيان نشرته على موقعها الرسمي.





وإليكم حالة الطقس المتوقعة:





القاهرة الكبرى

طقس معتدل نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.





الوجه البحري

طقس معتدل نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.





السواحل الشمالية الغربية

طقس لطيف نهارًا، بارد ليلًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة مثيرة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.





السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء

طقس مائل للحرارة نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة. تصل لحد العاصفة على المناطق المكشوفة.





جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر

طقس معتدل نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.





شمال الصعيد

طقس مائل للحرارة نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.





جنوب الصعيد

طقس شديد الحرارة نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.





درجات الحرارة العظمى والصغرى





وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء، القاهرة العظمي 27 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمي 22 درجة والصغرى 18 درجة، ومطروح العظمي 21 درجة والصغرى 16 درجه، وسوهاج العظمي 33 درجة والصغرى 17 درجة.





قنا العظمي 35 درجة والصغرى 19 درجة، وأسوان العظمي 37 درجة والصغرى 20 درجة، وسانت كاترين العظمي 26 درجة والصغرى 11 درجات





حالة الموج



