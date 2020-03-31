توقعات بانخفاض أسعار البنزين مع بداية أبريل

مع اقتراب موعد اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية التابعة لمجلس الوزراء، وفي ظل الكبوة التي تشهدها أسعار النفط على مستوى العالم، على خلفية الانتشار الواسع والسريع لفيروس كورونا ما خلف عنه تداعيات سلبية على أسواق الطاقة عالميا أثرت بقوة على كبار الدول المنتجة والمصدرة للنفط، وما ذاد الأمر سوءًا هو حرب الأسعار بين المملكة العربية السعودية وروسيا بعد انهيار اتفاق خفض الإمدادات النفطية.









توقعت مصادر عاملة في قطاع البترول أن تقدم اللجنة في اجتماعها المقبل والمقرر في الأسبوع الأول من شهر أبريل، على خفض أسعار المواد البترولية محليا بمعدلات قد تصل إلى 10%، وذلك بسبب الانخفاض العالمي الذي تشهده الأسعار، والذي يعتبر أدنى مستوى لها منذ حوالي 17عاما، حيث سجلت أسعار النفط أمس 20 دولار للبرميل.





ومن المقرر أن يتم العمل بالأسعار التى تعلنها اللجنة لمدة 3 أشهر قادمة، بدءًا من شهر أبريل، وحتي نهاية يونيو المقبل.





وقامت الحكومة المصرية بتحرير أسعار الطاقة بشكل نهائي لتكون مرتبطة بمتوسط سعر خام برنت العالمي وهو ما يجعل له تأثير مباشر على حركة الأسعار المحلية، بالإضافة إلى سعر صرف العملة الأمريكية.



