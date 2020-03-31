توقعات بانخفاض أسعار البنزين مع بداية أبريل

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 01:34 م
بوابة الفجر
مع اقتراب موعد اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية التابعة لمجلس الوزراء، وفي ظل الكبوة التي تشهدها أسعار النفط على مستوى العالم، على خلفية الانتشار الواسع والسريع لفيروس كورونا ما خلف عنه تداعيات سلبية على أسواق الطاقة عالميا أثرت بقوة على كبار الدول المنتجة والمصدرة للنفط، وما ذاد الأمر سوءًا هو حرب الأسعار بين المملكة العربية السعودية وروسيا بعد انهيار اتفاق خفض الإمدادات النفطية.


توقعت مصادر عاملة في قطاع البترول أن تقدم اللجنة في اجتماعها المقبل والمقرر في الأسبوع الأول من شهر أبريل، على خفض أسعار المواد البترولية محليا بمعدلات قد تصل إلى 10%، وذلك بسبب الانخفاض العالمي الذي تشهده الأسعار، والذي يعتبر أدنى مستوى لها منذ حوالي 17عاما، حيث سجلت أسعار النفط أمس 20 دولار للبرميل.

 ومن المقرر أن يتم العمل بالأسعار التى تعلنها اللجنة لمدة 3 أشهر قادمة، بدءًا من شهر أبريل، وحتي نهاية يونيو المقبل.

وقامت الحكومة المصرية بتحرير أسعار الطاقة بشكل نهائي لتكون مرتبطة بمتوسط سعر خام برنت العالمي وهو ما يجعل له تأثير مباشر على حركة الأسعار المحلية، بالإضافة إلى سعر صرف العملة الأمريكية.

أخبار تهمك

الأرصاد تحذر المواطنين من طقس اليوم.. رياح مثيرة للرمال

منذ حوالي 7 ساعات

أول تعليق لوزير النقل على مشادته مع الإبراشي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. "الصحة العالمية": هذا هو الخيار الوحيد لهزيمة كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

"متفتحوش المقبرة".. تفاصيل صادمة عن وفاة ياسمين عباس

منذ حوالي 9 ساعات

حسم الجدل.. هذه درجة الحرارة التي ينشط فيها فيروس كورونا

منذ يوم

عاجل.. مدير التطعيمات بـ"المصل واللقاح" يكشف موعد ظهور علاج كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

يوفنتوس يوافق على رحيل نجم الفريق ويحدد البديل

منذ أقل من ساعة

لعزلها بسبب كورونا.. 5 معلومات عن قرية الهياتم في الغربية

منذ ساعتين و 41 دقيقة

"الصحة العالمية" توضح الطريقة الوحيدة للقضاء على كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. ارتفاع عدد المصابين بكورونا في مصر

منذ حوالي 18 ساعة

توقعات بانخفاض أسعار البنزين مع بداية أبريل

منذ نصف ساعة

عاجل.. كشف آثري جديد أثناء تطهير وتعقيم منطقة أبو الهول

منذ ساعتين و 19 دقيقة

"دفعت 1500 في حميات إمبابة".. أول رد من إيناس عز الدين على تكذيب وزارة الصحة لها

منذ حوالي 10 ساعة

تصريح صادم من منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

"الصحة" ترد على المطربة المصابة بكورونا حول حشرات "حميات إمبابة"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وفاة أول رئيس دولة سابق بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:25 ص

لعزلها بسبب كورونا.. 5 معلومات عن قرية الهياتم في الغربية

توقعات بانخفاض أسعار البنزين مع بداية أبريل

01:34 م

عاجل.. كشف آثري جديد أثناء تطهير وتعقيم منطقة أبو الهول

11:47 ص

"الصحة" ترد على المطربة المصابة بكورونا حول حشرات "حميات إمبابة"

09:17 ص

"الصحة العالمية" توضح الطريقة الوحيدة للقضاء على كورونا

02:50 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إيقاف تصوير المسلسلات ضرورة إنسانية