الذهب يفقد 13 جنيها محليًا .. والأوقية العالمية تواصل الانهيار

شهدت أسعار الذهب حالة من الانخفاض في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث فقد الجرام 13 جنيها، ليبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 690 جنيها، متأثرا بانخفاض سعر الأوقية العالمية.









تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 690 جنيها مقابل 703 جنيهات، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 591 جنيها، وتراجع عيار 24 إلى 789 جنيها، والجنيه الذهب إلى 5520 جنيها.









انخفضت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم، حيث شهد سعر الأوقية اليوم تراجعا بنحو 17.7 دولار بنسبة 1.10% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، لتسجل 1604 دولارا للأوقية.