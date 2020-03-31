الذهب يفقد 13 جنيها محليًا .. والأوقية العالمية تواصل الانهيار

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 01:33 م
سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم
شهدت أسعار الذهب حالة من الانخفاض في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث فقد الجرام 13 جنيها، ليبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 690 جنيها، متأثرا بانخفاض سعر الأوقية العالمية.


تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 690 جنيها مقابل 703 جنيهات، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 591 جنيها، وتراجع عيار 24 إلى 789 جنيها، والجنيه الذهب إلى 5520 جنيها.


انخفضت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم، حيث شهد سعر الأوقية اليوم تراجعا بنحو 17.7 دولار بنسبة 1.10% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، لتسجل 1604 دولارا للأوقية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سعر الذهب العالمي الذهب اسعار الذهب في مصر اسعار الذهب اليوم اسعار الذهب المحلي اليوم اسعار الذهب الان

أخبار تهمك

"الصحة" ترد على المطربة المصابة بكورونا حول حشرات "حميات إمبابة"

منذ حوالي 5 ساعات

تصريح صادم من منظمة الصحة العالمية بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

"متفتحوش المقبرة".. تفاصيل صادمة عن وفاة ياسمين عباس

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. ارتفاع عدد المصابين بكورونا في مصر

منذ حوالي 18 ساعة

"الصحة العالمية" توضح الطريقة الوحيدة للقضاء على كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. وفاة أول رئيس دولة سابق بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعة

يوفنتوس يوافق على رحيل نجم الفريق ويحدد البديل

منذ أقل من ساعة

"دفعت 1500 في حميات إمبابة".. أول رد من إيناس عز الدين على تكذيب وزارة الصحة لها

منذ حوالي 10 ساعة

توقعات بانخفاض أسعار البنزين مع بداية أبريل

منذ 33 دقيقة

الأرصاد تحذر المواطنين من طقس اليوم.. رياح مثيرة للرمال

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. كشف آثري جديد أثناء تطهير وتعقيم منطقة أبو الهول

منذ ساعتين و 19 دقيقة

لعزلها بسبب كورونا.. 5 معلومات عن قرية الهياتم في الغربية

منذ ساعتين و 42 دقيقة

حسم الجدل.. هذه درجة الحرارة التي ينشط فيها فيروس كورونا

منذ يوم

عاجل.. "الصحة العالمية": هذا هو الخيار الوحيد لهزيمة كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

أول تعليق لوزير النقل على مشادته مع الإبراشي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. مدير التطعيمات بـ"المصل واللقاح" يكشف موعد ظهور علاج كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب تواصل التراجع خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب تواصل الانهيار خلال تعاملات اليوم الأربعاء وعيار 21 يخسر 6 جنيهات

الذهب يفقد 8 جنيهات خلال تعاملات اليوم الجمعة 28/9/2018

أسعار الذهب تواصل الانهيار خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 13/11/2018

مخالفاً للتوقعات.. الذهب يفقد جنيهان اليوم السبت.. وسعر عيار 21 يسجل 644 جنيه (محدث الآن)

ارتفاع طفيف في أسعار الذهب المحلي خلال تعاملات اليوم الإثنين 25/3/2019

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:25 ص

لعزلها بسبب كورونا.. 5 معلومات عن قرية الهياتم في الغربية

توقعات بانخفاض أسعار البنزين مع بداية أبريل

01:34 م

عاجل.. كشف آثري جديد أثناء تطهير وتعقيم منطقة أبو الهول

11:47 ص

"الصحة" ترد على المطربة المصابة بكورونا حول حشرات "حميات إمبابة"

09:17 ص

"الصحة العالمية" توضح الطريقة الوحيدة للقضاء على كورونا

02:50 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إيقاف تصوير المسلسلات ضرورة إنسانية