صراع بين آرسنال وتوتنهام لضم صديق محمد صلاح

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 01:52 م
ليفربول
ليفربول
مصطفى صابر
كشفت بعض التقارير الصحفية اليوم الثلاثاء أن آرسنال وتوتنهام هوتسبير ضمن مجموعة من أندية لندن المهتمة بالتعاقد مع مدافع ليفربول ديان لوفرين هذا الصيف.

يبدو أن مستقبل لوفرين في أنفيلد غير مؤكد وسط تقارير تفيد بأن يورجن كلوب مستعد لخروجه ،وسيتم الاعتماد على فيرجيل فان ديك ، وجو جوميز وجويل ماتيب .

وينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا في العام المقبل ، ويمكن لليفربول أن يتطلع للاستفادة منه قدر الإمكان ، مع عدد من الأندية التي يعتقد أنها مهتمة لضمه.


ووفقا لموقع TEAMtalk أن رباعي لندن أرسنال وتوتنهام وويست هام يونايتد وكريستال بالاس يتابعون جميعًا تحركات لوفرين بهدف الحصول على خدماته عند فتح باب الانتقالات.

ومع ذلك ، من المحتمل أن يواجهوا منافسة من أماكن أخرى أيضًا مع وجود أندية من جميع الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا.

انضم لوفرين إلى ليفربول من ساوثامبتون عام 2014 واستمر في الظهور 184 مباراةة في جميع المسابقات.

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