البورصة تعاود للمكاسب وتربح 3.8 مليار جنيه بعد جلستين من الهبوط









أخبار البورصة المصرية





أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم االثلاثاء ، علي ارتفاع جماعي لكل المؤشرات مدفوعة بمشتريات المصريين والعرب ، ومازالت الأسهم محافظة علي مكاسبها وسط نشاط علي الأسهم الصغيرة والمتوسطة وهو ما أنعكس علي قيم التداولات التي وصلت الي 833.5 مليون جنيه.





وربح رأس المال السوقى للبورصة بنحو 3.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 532.8 مليار جنيه.





مؤشرات البورصة المصرية





وارتفع مؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بختام الجلسة، بنسبة 0.76% ليصل إلى مستوى 9593.9 نقطة، وصع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة1.4% عند مستوي 994.9 نقطة،وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.78% ليصل إلى مستوى 1030.9 نقطة.





تداولات البورصة المصرية





وسجلت قيم التداولات بالبورصة المصرية الي833.5 مليون جنيه وبلغ حجم التداول على الأسهم 226.9 مليون ورقة مالية ، عبر تنفيذ 25.5 ألف عملية لعدد 6173 شركة، ارتفع منها 106 شركة وإنخفضت 32 شركة وإستقرت 38 شركة.









تعاملات المستثمرين بالبورصة المصرية





وإستحوذت تعاملات المصريين بالبورصة المصرية علي نسبة 59.6% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 34.5%، والعرب على 5.8% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 85% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 14.9%.



