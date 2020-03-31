إينرجي تواصل دعم حملة "خليك في البيت" بلقاءات أونلاين مع نجوم الفن

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 02:00 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي

في ظل دعمها للإجراءات التي تدعو للبقاء في المنزل للوقاية   من فيروس كورونا المستجد،  قرر  راديو  إينرجي، 92.1، تسلية الجميع في منازلهم بإجراء حوارات عبر خاصية البث المباشر مع عدد من نجوم الفن لأول مرة في الوطن العربي.

 

ومساء الاثنين، اجرى مذيع اينرجي محمد طارق قضا لقاء عبر خاصية البث المباشر على إنستجرام مع الفنان اللبناني وائل جسار، الذي تحدث عن الكثير من تفاصيل مشواره الفني وقدم عدد من الأغاني لمتابعيه.

 

وشكر جسار الشعب اللبناني على الهواء لالتزامه بالحظر ، كما كشف انه يمضي ساعات الحظر في تعلم طبخ أكلات جديدة ومراجعة دروس الرياضيات مع ابنه.

 

تأتي تلك الخطوة من جانب إينرجي، في دعم إجراءات الدولة والمطالبات بالبقاء في المنزل قدر الإمكان للوقاية من الفيروس المستجد.

 

كان الراديو أجرى عدد من التغييرات في الخريطة البرامجية الخاصة به، لكي تناسب إجراء حظر التجوال الذي فرضته الحكومة والذي يبدأ في تمام الساعة السابعة مساء، وسمحت لموظفيها العمل في المنزل منعاً للاختلاط ولتقليل التجمعات.

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