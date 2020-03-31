عامر عامر يكشف سر توقف مفاوضاته مع الأهلي

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 02:07 م
عامر عامر
عامر عامر
علي خلاف
تحدث عامر عامر، حارس مرمى الإنتاج الحربي، عن مفاوضات النادي الأهلي معه، لارتداء الفانلة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية مطلع الموسم الكروي الحالي.

تصريحات عامر عامر

وعلق عامر عامر، حارس مرمى الإنتاج الحربي عبر برنامج "جمهور الثالثة" المعروض على قناة "أون تايم سبورت": "كان لدي العديد من العروض وعلى رأسها النادي الأهلي، لكني فضلت التجديد للانتاج والخروج عن طريقه، كنوع من أنواع رد الجميل".

وأضاف حارس الإنتاج الحربي: "الأهلي طلب ضمي بعد التعاقد مع لاسارتي، وتغيير الجهاز الفني والإصابة سبب عدم اكتمال الصفقة، كنت في كامل تركيزي مع الإنتاج الحربي، والإدارة أكدت لي إذا تقدم نادي بعرض مناسب لضمي سأرحل".

وتابع حارس منتخب مصر: "كان لدي طموح العودة أفضل بعد الإصابة، واحتاج لشهر كامل من أجل الاستعداد لاستكمال مسابقة الدوري".

واختتم صفقة الأهلي تصريحاته: "حلمي الانضمام للأهلي لأنني أهلاوي، وكنت أحق بالتواجد مع المنتخب في فترة كوبر"

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