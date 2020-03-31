حبس صاحب ثلاجة لبيع منتجات غير صالحة للاستهلاك بالوراق

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 02:45 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
أقدم صاحب ثلاجة في منطقة الوراق، على بيع منتجات غذائية "لحوم ودواجن" غير صالحة للاستهلاك الآدمي، حيث عُثر بحوزته على 1،500 طن، فتم ضبطه، وقررت النيابة العامة بشمال الجيزة، حبسه  أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بالتحفظ على المضبوطات، فيما طلبت التحريات حول نشاط المتهم.

كانت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، واصلت حملاتها التموينية لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت الحملات عن ضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الوراق بمحافظة الجيزة، لحيازته 1،500 طن سلع غذائية "مفروم لحوم، مفروم دواجن"، غير صالحة للإستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيدًا لطرحها للبيع بالأسواق.

وتحفظت القوات وفقا لبيان صحفي لوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، على المضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم إخطار إخطار مدير أمن الجيزة، للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وجاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

كما جاء ذلك، اتساقا مع جهود أجهزة الدولة للتصدى لتداعيات انتشار فيروس "كورونا"، ومحاولات البعض استغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين باحتياجات وصحة المواطنين.

ضبط 916 قضية تموينية متنوعة، لقراءة المزيد اضغط هنا

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتعاون مع قطاع الأمن العام، من ضبط 916 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.

وواصلت الإدارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، جاءت كالآتي:

ضبط المدير المسئول عن مصنع "بدون ترخيص" لإنتاج المستلزمات الطبية بدائرة مركز شرطة كرداسة، بمحافظة الجيزة؛ لقيامه بتصنيع 837200 قطعة "كمامة جوانتي – غطاء رأس للعمليات – كيس مخدة طبي" "منتج نهائي" بدون بيانات وغير مطابقة للمواصفات القياسية.

كما تم ضبط 15000 قطعة مشرط طبي، منتهي الصلاحية غير صالح للإستخدام، و4050 جهاز إلكترود للقلب، بدون مستندات مجهول المصدر، و2،250 طن شريط مستلزمات إنتاج الكمامات بدون مستندات مجهولة المصدر، و31 رول أقمشة مختلفة مستلزمات إنتاج "مجهولة المصدر"، و22 ماكينة خياطة أدوات إنتاج تمهيدًا لطرحها للبيع بالأسواق، مُدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، طبقًا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية.

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