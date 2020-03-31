محافظ أسوان: صرف معاشات تكافل وكرامة لـ15 ألف مواطن

كشف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، عن موافقة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، على الإسراع بصرف معاشات تكافل وكرامة لأكثر من 15 ألف مواطن لم يدرجوا من قبل، وهو الذى يتوازى مع صرف معاشات تكافل وكرامة للمدرجين والذىن يصل عددهم إلى أكثر من 120 ألف أسرة و ذلك فى إطار السعى الجاد لدعم الفئات والقطاعات المتضررة وخاصة العمالة غير المنتظمة بعد الإجراءات الاحترازية التى تم تطبيقها لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





ولفت عطية إلى أن ذلك يأتى ضمن الجهود المبذولة من الدولة لتحسين المستوى المعيشى لبعض الفئات من العمالة غير المنتظمة أو بعض الحالات غير المؤمن عليها أو الحالات التى ليس لها مصدر دخل آخر ثابت من عمل وليس لها غطاء تأمينى أو لم تحصل على معاش ضمانى.





وأوضح أنه تم التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى بأن يتم صرف معاش تكافل وكرامة للمستفيدين الجدد عن شهرى مارس وإبريل بداية من يوم 15 إبريل القادم من خلال المنافذ المختلفة وذلك بنظام الحوالة البريدية لحين إصدار الفيزا كارت الخاصة بهم.





وأكد أن اختيار المستفيدين الجدد من معاشات تكافل وكرامة جاء طبقاً لضوابط ومعايير محددة وبناء على طلبات مقدمة من هؤلاء المواطنين ومرفق معها ما يثبت عدم وجود أى مصدر دخل آخر لهم.





توزيع شرائح التابلت



ومن جانبه أوضح الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم أنه بناءًا على تعليمات محافظ أسوان بمنع ظاهرة الإزدحام والتجمعات أمام منافذ الشركة المصرية للإتصالات فقد تم التنسيق مع الشركة المصرية للإتصالات بتوزيع شرائح الإنترنت لطلاب الفصل الأول الثانوى للعام داخل المدارس التى تم ترشيحها بالإدارات التعليمية على مستوى المحافظة بدلًا من مراكز وسنترالات الشركة لتجنب التكدس والإزدحام موضحًا بأنه تم توزيع حوالى 40 % من أجمالى الشرائح بواقع 2097 شريحة ومتبقى 3560 شريحة سيتم توزيعهم قبل الإختبار التجريبى ( بدون درجات ) يوم 5 إبريل القادم كتدريب لتجهيز الطلاب لإختبار نهاية العام والذى سيكون فى الفترة من 30 إبريل وحتى 17 مايو 2020..



وبفكر جديد خارج الصندوق، قامت محافظة أسوان بتطبيق منظومة وآلية لتوزيع شرائح الإنترنت الخاصة بأجهزة التابلت لطلاب الفصل الأول الثانوى للعام الدراسى 2019 2020 مما ساهم فى الحد من التجمعات والإختلاط.حيث وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مديرى التربية والتعليم والشركة المصرية للإتصالات بتقسيم أولياء الأمور والطلاب بأعداد قليلة على الفصول الدراسية وأفنية المدارس لإنهاء إجراءات تسليم الشرائح بعيدًا عن التكدس وذلك بعد تخصيص مدرسة بكل إدارة تعليمية لهذا الغرض وذلك ضمن الإجراءات الإحترازية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا.