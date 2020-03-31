مصرع 2 إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي بالمنيا

لقي اليوم شخصين مصرعهما، إثر انقلاب السيارة الملاكي التي كانا يستقلانها بالطريق الصحراوي الشرقي بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا.





وكان اللواء محمود خليل، مدير الأمن، تلقى إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير إدارة البحث الجنائي، بتلقيه إخطارا من العميد مصطفى منتصر، مأمور مركز شرطة ملوي، بورود بلاغ من الدكتور إسحق إبراهيم فارس، مدير مستشفى ملوي العام، بوصول شخصين جثتين هامدتين.





وتبين من تحريات مباحث مركز شرطة ملوي برئاسة المقدم علاء جلال وبإشراف العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية، أن الجثتين لمحمد متولي محمد محمود 35 عاما، وأحمد عامر أحمد حسن 40 عاما، مقيمان بمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.

كما تبين أنهما كانا يستقلان سيارة ملاكي وأثناء سيرهما بالطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز ملوي أختلت عجلة القيادة في يد قائدها نتيجة أنفجار أحد الإطارات، مما أدي لانقلابها واصطدامها بكتلة خرسانية علي جانب الطريق ومصرع قائد السيارة ومرافقه.

وتحرر عن الحادث المحضر اللازم، وتم العرض على النيابة العامة تحت إشراف المستشار تامر مطيع، المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا؛ للتحقيق في الحادث حيث صرحت بدفن الجثتين بعد تسليمهما لذويهم.

نائب محافظ المنيا يتابع إجراءات مواجهة كورونا بقريتين





وعلى جانب آخر، تابع الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الحالة العامة بقريتي القيس، وأبو جرج، بمركز بني مزار، ومدى دقة وسلامة كافة التدابير التي تم اتخاذها بعد تطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية والوقائية، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





وتم وضع مجموعة من الأسر في القريتين تحت الحجر المنزلي، حفاظًا على سلامتهم وصحتهم.

وتأكد نائب المحافظ خلال زيارته للقرية من تواجد كافة الخدمات والاحتياجات ومدى توافرها للأهالي، من خدمات أمنية وصحية وتموينية والتضامن الاجتماعي.





ورافقه، في جولته، دكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة، وإسماعيل الفحام رئيس مدينة بنى مزار، والدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، والدكتورة الشيماء نبيل مدير الطب الوقائي، وياسر بخيت وكيل وزارة التضامن بالمحافظة، والدكتور مدحت شريف مدير الإسعاف.

مناورة مع مرفق الإسعاف

وخلال تفقد النائب للوحدة الصحية أجرى، مناورة مع مرفق الاسعاف، لتحديد وقياس سرعة التواجد، لإنقاذ أحد المصابين بأزمة قلبية، حيث أشاد النائب بسرعة وجاهزية رجال الإسعاف، الذين حضروا في أقل من 8 دقائق.

أكد نائب المحافظ، أن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يضع سلامة وأمان المواطنين، في أولي اهتماماته، من خلال وضع خطة متكاملة لضمان عدم تضرر أيًا من مواطني المحافظة بشكل عام، ومواطني قريتي، القيس، وأبو جرج، بشكل خاص، وذلك خلال مدة الحجر المنزلي، حتى يتم التأكد من عدم وجود مصابين، وهو إجراء تم إتباعه في عدة محافظات، وحقق نتائج إيجابية كثيرة.

وناشد نائب المحافظ أهالي القريتين، بالالتزام بتنفيذ حظر التنقل في المواعيد المقررة والحجر المنزلي داخل منازلهم، حفاظا على سلامتهم.

وأشار نائب المحافظ، إلى أن المحافظ، وجه بتنفيذ خطة عاجلة، فور تطبيق قرار وضع مجموعة من الأسر في القريتين تحت الحجر المنزلي، حفاظًا على سلامتهم وصحتهم.





وتم اتخاذ عدة إجراءات، منها، التنسيق مع مديرية الأمن لتطبيق القرار، وتوفير المراقبين الصحيين وتطبيق إجراءات الحجر من خلال مديرية الصحة، وتوفير عدد من سيارات الإسعاف المتمركزة لخدمات الطوارئ للمرضي من غير المصابين، وتوفير كافة المستلزمات والسلع الغذائية للأهالي بالمكاتب التموينية.





القوات المسلحة تدعم





وبدعم من القوات المسلحة لمساندة أهالي القريتين، تم توفير سيارات للمواد الغذائية، كما تم عمل حصر من المستفيدين من مشروع تكافل وكرامة، والضمان الاجتماعي، لصرف مستحقاتهم، بشكل عاجل، مع توفير دعم عيني وسلع تموينية من خلال المشاركة المجتمعية، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي.