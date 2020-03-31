10 مدارس بالإسماعيلية تستقبل أصحاب المعاشات غدا
الثلاثاء 31/مارس/2020 - 02:47 م
قال خالد خلف القبيصي، مدير مديرية التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية: إنه تقرر تخصيص 10 مدارس للمشاركة في صرف المعاشات غدًا الأربعاء، في إطار الإجراءات الاحترازية وفي ظل سعي الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، وتأمين دخل وخروج المواطنين.
وأكد وكيل تعليم الإسماعيلية، في تصريحات اليوم الثلاثاء، أنه ستبدأ عملية صرفة المعاشات لمدة أسبوعين، وذلك ونظرا لمنع تكدس أصحاب المعاشات وبالتنسيق مع هيئة البريد، حيث تم نقل عملية الصرف من المكاتب لضيقها لأقرب مسافات بالمدارس الحكومية للمكاتب البريدية.
خروج 18 مصابا من مستشفى العزل
وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 18 حالة بينهم أجنبيان و16 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
تعافي 15 حالة
ونوه بارتفاع إجمالي عدد المتعافين من الفيروس إلى 150 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 196 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.
وأوضح أنه تم تسجيل 47 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وفاة مصرية 44 عاما من القاهرة
ولفت إلى وفاة حالة واحدة لمصرية تبلغ من العمر 44 عامًا من محافظة القاهرة، موضحًا أنها توفت فور وصولها المستشفى.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
إجمالي عدد المصابين 656
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 656 حالة من ضمنهم 150 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و41 حالة وفاة.
وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
خط ساخن لتقي الاستفسارات
وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
وأكد وكيل تعليم الإسماعيلية، في تصريحات اليوم الثلاثاء، أنه ستبدأ عملية صرفة المعاشات لمدة أسبوعين، وذلك ونظرا لمنع تكدس أصحاب المعاشات وبالتنسيق مع هيئة البريد، حيث تم نقل عملية الصرف من المكاتب لضيقها لأقرب مسافات بالمدارس الحكومية للمكاتب البريدية.
وأضاف أنه تم تخصيص مدرسة طه حسين الإعدادية بنين بأول شارع الثلاثيني لمكتب الإسماعيلية الفرعي، ومدرسة علي مبارك بمنطقة حي السلام لمكتب حي السلام، ومدرسة الشهداء الإعدادية لمكتب منشية الشهداء، ومدرسة عتاقة بمنطقة البلابسة لمكتب عرايشية مصر ثاني.
وأورد أنه تم تخصيص مدرستي فنانة الابتدائية وفنارة الإعدادية لمكتب فنارة، ومدرسة المحسمة الاعدادية بإدارة القصاصين لمكتب السويدات، ومدرسة الفدائية الثانوية لمكتب الفدائية، ومدرسة الظاهرية تعليم أساسي لمكتب الظاهرية بالتل الكبير.
وأوضح أنة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب الصفحات التي تروج الشائعات واحدث بلبلة بين مواطني محافظة الإسماعيلية.
وناشد مدير تعليم الإسماعيلية أولياء الأمور عدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار غير الرسمية المتداولة عبر صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الوهمية، والتي تقوم بنشر إخبار عن العملية التعليمية غير صحيحة.
وأورد أنه تم تخصيص مدرستي فنانة الابتدائية وفنارة الإعدادية لمكتب فنارة، ومدرسة المحسمة الاعدادية بإدارة القصاصين لمكتب السويدات، ومدرسة الفدائية الثانوية لمكتب الفدائية، ومدرسة الظاهرية تعليم أساسي لمكتب الظاهرية بالتل الكبير.
وأوضح أنة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب الصفحات التي تروج الشائعات واحدث بلبلة بين مواطني محافظة الإسماعيلية.
وناشد مدير تعليم الإسماعيلية أولياء الأمور عدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار غير الرسمية المتداولة عبر صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الوهمية، والتي تقوم بنشر إخبار عن العملية التعليمية غير صحيحة.
تحول إيجابية نتيجة 196 حالة مصابة بكورونا إلى سلبية
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 196 حالة.
خروج 18 مصابا من مستشفى العزل
وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 18 حالة بينهم أجنبيان و16 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
تعافي 15 حالة
ونوه بارتفاع إجمالي عدد المتعافين من الفيروس إلى 150 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 196 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.
وأوضح أنه تم تسجيل 47 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وفاة مصرية 44 عاما من القاهرة
ولفت إلى وفاة حالة واحدة لمصرية تبلغ من العمر 44 عامًا من محافظة القاهرة، موضحًا أنها توفت فور وصولها المستشفى.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
إجمالي عدد المصابين 656
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 656 حالة من ضمنهم 150 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و41 حالة وفاة.
وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
خط ساخن لتقي الاستفسارات
وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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