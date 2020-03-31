فرج عامر يشيد بقرار تخفيض أسعار الكهرباء للمصانع

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 02:48 م
فرج عامر
فرج عامر
دينا إبراهيم
أشاد المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بقرار مجلس الوزراء، بتخفيض أسعار بيع الطاقة الكهربائية الموردة للأنشطة الصناعية.

وأشار إلى أن هذا القرار يعكس اهتمام الدولة في دعم قطاع الصناعة واستمرار عجلة الإنتاج، لا سيما وأن رئيس الوزراء شدد على أهمية استمرار عمل المصانع لسد احتياجات المواطنين.

وأوضح في بيان اليوم الثلاثاء، أن القرار سيُزيح كثير من الأعباء على أصحاب المصانع، لا سيما وأن كثير من المصانع طالبوا بتخفيض أسعار الغاز والكهرباء لهم، وأن البرلمان تناول تلك الأزمة، متوجها بالشكر للحكومة للاستجابة لمناداة البرلمان وسرعة تنفيذ القرار.

ولفت رئيس لجنة الصناعة، إلى أن الحكومة حريصة على تقليل تبعات أزمة فيروس كورونا ودعم المصدرين والمستثمرين والوقوف بجانبهم لحين تجاوز هذه الأزمة بسلام.

تحول إيجابية نتيجة 196 حالة مصابة بكورونا إلى سلبية

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى 196 حالة.

خروج 18 مصابا من مستشفى العزل

وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 18 حالة بينهم أجنبيان و16 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

تعافي 15 حالة

ونوه بارتفاع إجمالي عدد المتعافين من الفيروس إلى 150 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 196 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح أنه تم تسجيل 47 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وفاة مصرية 44 عاما من القاهرة

ولفت إلى وفاة حالة واحدة لمصرية تبلغ من العمر 44 عامًا من محافظة القاهرة، موضحًا أنها توفت فور وصولها المستشفى.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

إجمالي عدد المصابين 656

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 656 حالة من ضمنهم 150 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و41 حالة وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

خط ساخن لتقي الاستفسارات

وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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