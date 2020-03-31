الأهلي يبدأ التحرك لضم "صفقة الموسم" في الميركاتو الصيفي

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 02:44 م
الاهلي
الاهلي
علي خلاف
بدأت إدراة النادي الأهلي أولى خطوات التعاقد مع إيريك تراوري نجم فريق بيراميدز من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.

مفاوضات الأهلي مع تراوري

وكثفت إدارة الأهلي مفاوضاتها مع البوركينى إيريك تراوري  الذي يعد واحدًا من أفضل اللاعبين في بطولة الدوري المصري مع فريقه بيراميدز وكذلك مصر المقاصة لما يمتلكه الاعب من قدرات فنية وبدنية هائلة جعلته محط أنظار القلعة الحمراء في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.

ويري مسئولو النادي الأهلي، أن التعاقد مع المهاجم البوركيني تراوري سيكون أمرا جيدا للغاية وصفقة الموسم؛ خاصة فى ظل القناعات الكاملة بالقدرات الفنية والبدنية لدى اللاعب.

الأهلي يغلق فروعه ويرشد أعضائه للوقاية من كورونا

وفي سياق متصل أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي قراراً بغلق فروع القلعة الحمراء في الجزيرة والشيخ زايد ومدينة نصر بسبب تفشي فيروس كورونا في مصر وحرصا على سلامة الأعضاء، حيث صرح العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للقلعة الحمراء أن قرار وقف الأنشطة جاء تماشياً مع قرار مجلس الوزراء بتأجيل مسابقة الدوري العام لمدة أسبوعين فيما أرسل الأهلي لأعضائها رسائل وقائيه من وباء "COVID – 19".


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