الأهلي يحدد بديل فتحي في الموسم المقبل

استقر مسئولو النادي الأهلي، على بديل أحمد فتحي الظهير الأيمن للفريق، في الموسم المقبل، حال رفض التجديد للقلعة الحمراء.

وكان فتحي قد طلب مهلة 48 ساعة للرد على العرض النهائي من الأهلي لتجديد عقده مع الفريق.

وحدد الأهلي كل من رجب بكار، الظهير الأيمن لفريق بيراميدز، ووجدي كشريدة نجم الترجي للانضمام إلى صفوف الأهلى، فى حالة عدم حسم ملف التجديد مع أحمد فتحى.

ووافق ظهير بيراميدز بشكل مبدئي على خطوة انتقاله للقلعة الحمراء فى نهاية الموسم، بعد جس نبضه فى الأيام الماضية.

ويحظى اللاعب بإشادة من جانب جهاز الكرة بالنادى، بالإمكانيات الفنية والبدنية لظهير بيراميدز، وأنه سيكون إضافة قوية للفريق، بعد اكتساب خبرات مع بيراميدز واللعب معه فى الكونفدرالية.