بعد انخفاض النفط عالميا.. هل تخفض الحكومة أسعار البنزين؟









لم تعد أزمة أسعار النفط من الأزمات الفردية التى تؤثر على دول المنتجين والمصدرين فقط، وإنما هى أزمة يتأثر بها العالم أجمع، خاصة بعد اقتران اسعار المواد البترولية بالعديد من الدول ومنها مصر بأسعار الخام العالمي، ومع تزايد احتياجات الدول الغير محدودة من النفط لتلبية احتياجات مصانعها، فإنها أزمة مترامية الأطراف يصعب السيطرة عليها.





نظرة حول أسعار النفط





مع تزايد تداعيات فيروس كورونا الذي أصبح اكبر تهديد لاقتصادات دول العالم خلال الفترة الحالية شهدت أسعار النفط اليوم أكبر انهيار في أسعارها لم تشهده منذ حوالي 17عاما، حيث شهدت أسعار خام غرب تكساس الوسيط انخفاضا بنسبة 5.3% ليسجل 20 دولارا للبرميل فيما سجل خام برنت بحر الشمال انخفاضا بنسبة 6.5% ليصل لـ 23 دولاراً للبرميل.

لم يقتصر الأمر على تلك الانخفاضات فقط وإنما تشير التوقعات إلى أن تخمة المعروض من النفط والتي تعد واحدة من نتائح الحرب السعرية بين روسيا والمملكة العربية السعودية، ستؤدى بدورها إلى مزيد من الانخفاضات في الأسعار خاصة في ظل تراجع الطلب وتوقف حركة التصدير بسبب كورونا.





تأثير السعر العالمي على الأسعار محليا





كما ذكرنا سابقا فإن مصر من الدول التى تتاثر أسعار النفط فيها بأسعار خام برنت العالمي بعد قرار الحكومة المصرية بتحرير أسعار الطاقة وتسعيرها تلقائيا وفقا للأسعار العالمية من خلال لجنة مشكلة من مجلس الوزراء لدراسة أخر التطورات التي شهدتها ساحة النفط العالمية.





أسعار المواد البترولية الحالية



