انعقاد مجلس جامعة بنى سويف عبر الفيديو كونفرانس

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 02:53 م
الدكتور منصور حسن
الدكتور منصور حسن
احمد فتحي الدسوقي
ترأس الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، اجتماع مجلس الجامعة رقم ١٨١ عبر الفيديو كونفرانس، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات والمعاهد، نظرًا لمنع التجمعات بقاعات الجامعة، ضمن الاجراءات الإحترازية لمجابهة إنتشار فيروس كورونا.

وأكدت الجامعة، في بيان لها، أن الدكتور منصور حسن أستهل الجلسة بتثمين قرارات الدولة المصرية التي اتخذتها لصالح المواطنين وكافة الجهود التى تبذلها.

وتابع رئيس الجامعة معدل رفع المواد الاليكترونية عبر الموقع ومعدل تواصل الطلاب مع الأساتذة، موضحا التزام الجامعة بقرارات المجلس الأعلى للجامعات، بضم درجات امتحانات "الميد تيرم" لامتحان نهاية الفصل الدراسي الثانى، والإستمرار فى تفعيل منظومة التعليم عن بعد طوال فترة تعليق الدراسة، وتأجيل إمتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى على ألا تنعقد قبل السبت 30 مايو 2020 وفقًا لمستجدات الأمور وذلك التزاما بقرارات المجلس الأعلى للجامعات الصادرة بتاريخ 21 مارس 2020.

وأكد على إنجاز خطة الطوارئ التي أعدتها الجامعة لمواجهة فيروس كورونا وذلك بتعقيم المنشأت والمباني داخل الجامعة بشكل مستمر.

خطة توزيع شرائح التابلت
وفي سياق منفصل، أعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، أمس الإثنين، خطة مديرية التربية والتعليم لتسليم شرائح الاتصالات الخاصة بأجهزة الحاسب اللوحى "التابلت" لطلاب الصف الأول الثانوي العام والبالغ عددهم 14 ألف و84 طالبا وطالبة، وذلك ضمن الاستعدادات الخاصة بالامتحان التجريبي "الإليكتروني" المزمع عقده اعتبارًا من 5 أبريل القادم.

ووجه المحافظ، بسرعة إتخاذ مايلزم لمنع الزحام والتكدس أمام فرع شركة المصرية للإتصالات المختصة بتسليم شرائح التابلت للصف الأول، بما يتوافق مع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تنفذها المحافظة في إطار خطة الدولة الشاملة لمجابهة إحتمالية العدوى بفيروس كورونا المستجد.

ومن جانبها، أوضحت سهام يوسف، وكيل مديرية التربية والتعليم، أنها قامت بعرض خطة لاستكمال باقى شرائح التابلت على المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، حيث تضمنت الخطة توزيع باقي الشرائح من خلال تخصيص مقرات "مدارس" موزعة على الإدارات التعليمية بواقع مدرسة بكل إدارة تعليمية.

وجاءت خطة توزيع المدارس كالتالى: مدرسة الشهيد غريب عبد التواب الثانوية بنين بشارع جمال عبد الناصر بمدينة الواسطى، ومدرسة الشهيد أحمد محمد كامل الثانوية بنات بشارع الجيش بمدينة ناصر، مدرسة الشهيد هشام كمال طعمة الثانوية بنين بحوار الصحة المدرسية بمدينة بني سويف، ومدرسة محمد مبروك خطاب الثانوية بجوار كلية الدراسات الإسلامية بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل،

ومدرسة اهناسا الثانوية بنات، بشارع السوق بمدينة اهناسيا، ومدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بنات بجوار الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا، ومدرسة عبد الحميد عبد الحفيظ الثانوية بجوار مركز الشباب بمدينة سمسطا، ومدرسة الشهيد عصام سالم الثانوية بنات بشارع البحر الأعظم بمدينة الفشن.

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