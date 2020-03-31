الليلة.. محمد عساف يحيي احتفال ذكرى رحيل عبدالحليم حافظ على شاشة التليفزيون المصري

تعرض القناة الثانية في التاسعة مساءً، احتفال دار الأوبرا المصرية بذكرى رحيل العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، وتتضمن باقة من أجمل أغاني العندليب الأسمر.





ويقدم المطرب الشاب محمد عساف، باقة من أجمل الأغاني الرومانسية، في ذكرى رحيل عبدالحليم حافظ.



