الليلة.. محمد عساف يحيي احتفال ذكرى رحيل عبدالحليم حافظ على شاشة التليفزيون المصري

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 02:51 م
المطرب محمد عساف
المطرب محمد عساف
ميسون أبو الحسن
تعرض القناة الثانية في التاسعة مساءً، احتفال دار الأوبرا المصرية بذكرى رحيل العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، وتتضمن باقة من أجمل أغاني العندليب الأسمر.

ويقدم المطرب الشاب محمد عساف، باقة من أجمل الأغاني الرومانسية، في ذكرى رحيل عبدالحليم حافظ.

يذكر أن عروض مبادرة "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك"، تُعرض يوميًا عبر قنوات التليفزيون المصري؛ حيث تم تخصيص موعد ثابت على شاشة القناة الثانية للتليفزيون المصري في التاسعة مساءً، لعرض حفلات دار الأوبرا المصرية.

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