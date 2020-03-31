تامر حسني: أتعامل مع "كورونا" على أنها منحة من الله.. وأعيش "حظر التجول" كشهر رمضان

أكد النجم تامر حسني، خلال الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد بسبب انتشار فيروس "كورونا" على أهمية دور الفنان في توعية الشعب ضد أي أزمة تمر بها البلاد، خصوصًا أن حسني سخرّ جميع صفحاته الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي لتوعية الجميع وإمدادهم بكافة النصائح اللازمة للوقاية ضد الفيروس كما حذف صورته الشخصية على الفيسبوك واستبدلها بصوره تعبر عن مدى جهد الأطباء لحماية المواطنين.

وانطلاقًا من كونه نجمًا كبيرًا له شعبية جارفة في مصر والوطن العربي ووجود متابعين له على مواقع التواصل الاجتماعي ويتخذه الكثير من الشباب قدوة لهم؛ حرص تامر على توجيه رسائل كثيرة للتوعية ضد الفيروس، كما شارك في أكبر حمله خيرية وتكفل بـ ٤٠٠ أسرة غير مقتدرة يعولها موظف بسيط أو يعمل باليومية وذلك ليبقوا بالمنازل وينفذوا نصائح الدولة حتى تمر هذه الأزمة بأقل خسائر ممكنة.

وكشف حسني، لـ"الفجر الفني" عن كيفية قضائه وقت الفراغ خلال فترة حظر التجول قائلًا: "في البداية أتعامل مع "كورونا" كأنها منحه من الله عز وجل، وليست كمحنة أو كارثة، لأن بكل بساطة لن يحدث لنا سوى القدر، فنحن لله نسلم لأقداره.

وتابع قائلا: "أقضي فترة حظر التجول في المنزل ما بين التقرب أكثر من الله والتضرع والدعاء إليه كمحاولة لتعويض ما فاتني في علاقتي به في زحمة الدنيا والأيام، والجلوس مع الأسرة وقضاء أكثر وقت معهم لتعويض أيضًا مافاتنا من قرب ومودة".

مشيرا إلى أنه يتعامل مع فترة حظر التجول كشهر رمضان المعظم.

واستكمل الفنان تامر حسني، قائلًا أنه لم يسجل حاليًا أي أعمال غنائية جديدة.

وطلب من محبيه والشعب المصري والعربي من خلال "الفجر الفني" إقامة حملات خيرية تحت أي مسمى لمساعدة محدودي الدخل والغير مقتدرين الذين يعيشون على قوت يومهم ويعتمدون على الأجر أو الدخل اليومي، مقترحا بأن أي مقتدر ماديا يتكفل ولو بأسره واحدة طوال هذه الفترة حتى ينزل علينا فرج الله.

واختتم طلبه بالالتزام بالبقاء في المنازل وإتباع نصائح الدولة حفاظًا على سلامة وصحة الجميع.

وتمنى "حسني" من الله أن تنتهي هذه الفترة، وأن يحفظ الله جميع الشعوب وتعود الأوضاع أفضل مما كانت بسبب كل الدروس الجميلة المستفادة من الفيروس.

كما تمنى لجميع المصابين بكورونا ولأي مريض الشفاء مؤكدًا أنهم مؤمنين بقضاء الله.

في سياق آخر طرح النجم تامر حسني، منذ أيام ابتهالًا جديدًا لرفع البلاء، من ‏كلمات وألحان تامر حسنى، رؤية موسيقية عبد الرحمن ‏شوقى، وذلك بعد انتشار فيروس كورونا الذى ‏يعانى منه العالم أجمع.