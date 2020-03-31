"الإحصاء": تجارة الجملة والتجزئة الأعلي مساهمة في المنشأت الاقتصادية

بعد وصول التعداد السكانى في مصر إلى 100 مليون نسمة يسعى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إلى لجمع البيانات عن كافة المنشآت الاقتصادية بأنواعها ومستوياتها المختلفة وتوفير قاعدة بيانات شاملة لجميع مقومات الأنشطة الاقتصادية في القطاعات المختلفة وهو ما يسمى بالتعداد الاقتصادي.





أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء نتائج التعداد الاقتصادي الخامس بمقر مجلس الوزراء، والذي يعد الوسيلة الرئيسية لجمع البيانات عن كافة المنشآت الاقتصادية بأنواعها ومستوياتها المختلفة وتوفير قاعدة بيانات شاملة لجميع مقومات الأنشطة الاقتصادية في القطاعات المختلفة، كما يوضح التعداد الاقتصادي وصف لكل الأنشطة الاقتصادية بكل محافظة من محافظات الجمهورية من حيث عدد المنشآت وحجم التشغيل والإنتاج والقيمة المضافة والميزة النسبية للأنشطة الاقتصادية داخل كل محافظة.





وقال جهاز الإحصاء، إنه تم تنفيذ التعداد من خلال منظومة اليكترونية متطورة شارك في تطبيقها عدد 1200 من الكوادر المدربة على تجميع البيانات وتناقلها من خلال التابلت خلال الفترة من نوفمبر 2017 إلى يونيو 2018، وقد تحددت الفترة المرجعية للبيانات لتكون عام 2017 بالنسبة للقطاع الخاص والسنة المالية 2017 / 2018 للقطاع العام والاعمال العام.









وتضمن التعداد مجموعة من أهم المؤشرات، حيث بلغ إجمالي المنشآت 3.743 مليون منشأة موزعة بين 1536 منشاة بالقطاع العام/ الاعمال العام بنسبة 0.04% وكذا 3.741 مليون منشاة بالقطاع الخاص بنسبة 99.96%.





ويمثل نشاط تجارة الجملة والتجزئة أعلي مساهمة بنسبة 58.2% من إجمالي عدد المنشآت يليه نشاط الصناعات التحويلية بنسبة مساهمة 14.0% من اجمالي عدد المنشآت بالجمهورية، وتمثل محافظة القاهرة أعلى مساهمة بنسبة 12.9% من اجمالي عدد المنشآت يليها محافظة الجيزة بنسبة مساهمة 9.3%.





وسجل عدد المشتغلين نحو 13.465 مليون اجمالي المشتغلين داخل المنشآت يمثل عدد الذكور 11.333 مليون مشتغل بنسبة 84%، ويمثل عدد الاناث 2.132 مليون مشتغل بنسبة 16%، وهناك881.9 ألف مشتغل بالقطاع العام بنسبة 6.5% من اجمالي المشتغلين منهم 14.9% من الاناث .