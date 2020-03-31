كورونا قد ينهي مشوار رونالدو مع يوفنتوس

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 02:59 م
رونالدو
رونالدو
عبد القادر عرابي
فجرت تقارير صحفية إسبانية مفاجأة مدوية اليوم، بشأن مستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مع ناديه الحالي يوفنتوس.

وذكرت صحيفة ديلي ستار البريطانية، نقلاً عن صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية اليوم، أن إدارة يوفنتوس قد تفكر في التخلي عن خدمات رونالدو، بسبب الأزمة الحالية التي يعانيها الفريق بسبب كارثة إنتشار كورونا.

ورغم موافقة الدون مؤخراً على تخفيض راتبه بما يقارب مبلغ 4 مليون يورو، إلا أن يوفنتوس قد يوافق على رحيل اللاعب، لتوفير قيمة راتبه الباهظ مع الفريق، والذي يصل لمبلغ 550 جنيه إسترليني في الإسبوع.

وأعلن يوفنتوس تخفيض أجور جميع لاعبيه والعاملين بالنادي بنسبة 70%، بسبب توقف النشاط الكروي.

كما أشارت شبكة "إل مساجيرو" الإيطالية، أن يوفنتوس قد يوافق على رحيل الدون في الصيف، مقابل 62.5 مليون جنيه إسترليني، من أجل تجاوز الأزمة الحالية.

وتم توقيف النشاط الكروي في إيطاليا منذ يوم 9 مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا في إيطاليا.

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