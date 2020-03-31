ليفربول يصدم منبوذ برشلونة

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 03:05 م
برشلونة
برشلونة
الفجر الرياضي

 

أكدت تقارير إنجليزية، ان مسئولو فريق ليفربول وجهوا صفعة قوية للبرازيلى فيليب كوتينيو، برفض عودته إلى أنفيلد الصيف المقبل، بعد إصراره على الرحيل إلى برشلونة، رغم حاجة الفريق لخدماته.

 

ووفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فأن الريدز لا ينوي عودة كوتينيو إلى أنفيلد من جديد، لا سيما أنه يملك عناصر وبدائل قوية ما يجعله خارج حساباته، رغم أنه كان أحد الركائز الأساسية مع الريدز، قبل رحيله إلى برشلونة عام 2018.

 

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن إدارة ليفربول أبلغت وكيل اللاعب البرازيلى بعدم وجود أى اهتمام من قبل النادى باستعادة خدمات كوتينيو.

 

وكان برشلونة قد قام بإعارة كوتينيو إلى بايرن ميونخ حتى نهاية الموسم مع وجود بند يتيح حق الشراء للفريق البافاري ولكن البايرن لا يريد تفعيل هذا البند.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ليفربول كوتينيو بوابة الفجر برشلونة الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. وفاة أول رئيس دولة سابق بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 18 دقيقة

تحذير عاجل من الأرصاد لمرضى الصدر والجهاز التنفسي

منذ أقل من ساعتين

"الصحة" ترد على المطربة المصابة بكورونا حول حشرات "حميات إمبابة"

منذ حوالي 6 ساعات

توقعات بانخفاض أسعار البنزين مع بداية أبريل

منذ ساعتين

الأهلي يبدأ التحرك لضم "صفقة الموسم" في الميركاتو الصيفي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. "الصحة العالمية": هذا هو الخيار الوحيد لهزيمة كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

الأرصاد تحذر المواطنين من طقس اليوم.. رياح مثيرة للرمال

منذ حوالي 9 ساعات

أول تعليق لوزير النقل على مشادته مع الإبراشي

منذ حوالي 15 ساعة

حسم الجدل.. هذه درجة الحرارة التي ينشط فيها فيروس كورونا

منذ يوم

"متفتحوش المقبرة".. تفاصيل صادمة عن وفاة ياسمين عباس

منذ حوالي 10 ساعة

لعزلها بسبب كورونا.. 5 معلومات عن قرية الهياتم في الغربية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ارتفاع عدد المصابين بكورونا في مصر

منذ حوالي 20 ساعة

"الصحة العالمية" توضح الطريقة الوحيدة للقضاء على كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. كشف آثري جديد أثناء تطهير وتعقيم منطقة أبو الهول

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مدير التطعيمات بـ"المصل واللقاح" يكشف موعد ظهور علاج كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يحدد بديل فتحي في الموسم المقبل

منذ ساعة الا ربع

موضوعات متعلقة

اهم اخبار برشلونة يوم الخميس الموافق 10-1-2019

أهم أخبار برشلونة اليوم الجمعة.. البرسا يهدد ريال مدريد وصفقة كبري تقترب من الكامب نو

مفاجأة.. محمد صلاح يمنع ليفربول من عودة كوتينيو

صراع إنجليزي على ضم نجم برشلونة الغير مرغوب فيه

كوتينيو يتلقى هجومًا عنيفًا من الصحافة الألمانية

كوتينيو يكشف موقفه من العودة لبرشلونة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:25 ص

لعزلها بسبب كورونا.. 5 معلومات عن قرية الهياتم في الغربية

توقعات بانخفاض أسعار البنزين مع بداية أبريل

01:34 م

عاجل.. كشف آثري جديد أثناء تطهير وتعقيم منطقة أبو الهول

11:47 ص

"الصحة" ترد على المطربة المصابة بكورونا حول حشرات "حميات إمبابة"

09:17 ص

"الصحة العالمية" توضح الطريقة الوحيدة للقضاء على كورونا

02:50 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إيقاف تصوير المسلسلات ضرورة إنسانية