ليفربول يصدم منبوذ برشلونة

أكدت تقارير إنجليزية، ان مسئولو فريق ليفربول وجهوا صفعة قوية للبرازيلى فيليب كوتينيو، برفض عودته إلى أنفيلد الصيف المقبل، بعد إصراره على الرحيل إلى برشلونة، رغم حاجة الفريق لخدماته.

ووفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فأن الريدز لا ينوي عودة كوتينيو إلى أنفيلد من جديد، لا سيما أنه يملك عناصر وبدائل قوية ما يجعله خارج حساباته، رغم أنه كان أحد الركائز الأساسية مع الريدز، قبل رحيله إلى برشلونة عام 2018.

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن إدارة ليفربول أبلغت وكيل اللاعب البرازيلى بعدم وجود أى اهتمام من قبل النادى باستعادة خدمات كوتينيو.

وكان برشلونة قد قام بإعارة كوتينيو إلى بايرن ميونخ حتى نهاية الموسم مع وجود بند يتيح حق الشراء للفريق البافاري ولكن البايرن لا يريد تفعيل هذا البند.