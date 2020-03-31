"الكهرباء" تعلق على "انقطاع التيار حال نفاذ كارت شحن العداد"
الثلاثاء 31/مارس/2020 - 03:13 م
رقية جمال
قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء: إن هناك خدمة مستمرة حتى قبل قرار حظر التجوال بتوصيل الكهرباء للعدادات مسبقة الدفع، مع نفاذ الشحن في الأوقات الصديقة من 5 مساءً وحتى الـ10 صباحًا، منوهًا بأنه حال نفاذ الشحن قبل هذا التوقيت، سوف تنقطع الكهرباء.
وأوضح "حمزة"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم الثلاثاء، أن هناك آليات متعدد لشحن كروت الكهرباء من خلال مراكز الشحن التابعة لشركات الدفع الإلكتروني الموجودة حتى في السوبر ماركت.
وشدد على أنه حال نفاذ الرصيد في العطلات الرسمية لا تنقطع الكهرباء لحين عودة أيام العمل.
وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أنه من خلال شركات الدفع الإلكتروني ومنافذها يمكن دفع فواتير عدادات الكهرباء العادية والاستعلام عن الفاتورة من خلال كود الدفع الإلكتروني الموجود بأعلى إيصال الكهرباء بجواره كود السداد الإلكتروني، مناشدًا أي مواطن يرغب في الاستعلام عن خدمة أو إبلاغ قراءة عداده أو الإبلاغ عن أي عطل الاتصال على الخط الساخن 121.
"الكهرباء" تعلن منافذًا لسداد الفواتير
جدير بالذكر أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أعلنت عن المنافذ الإلكترونية لسداد فواتير الاستهلاك للتيسير على المواطنين ومراعاة خطة الدولة في اتخاذ الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس "كورونا" ولتسهيل سداد فواتير الكهرباء وشحن العدادات مسبقة الدفع عن بعد، وفيما يلي منافذ دفع الفواتير وشحن العداد مسبوق الدفع:
- طرق سداد فواتير الكهرباء:
1- الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة القابضة مصر (www.eehc.gov.eg) لجميع فواتير شركات التوزيع (استعلام – دفع فواتير).
2- هناك 60 ألف مركز تحصيل فواتير عن طريق منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة على مستوى الجمهورية وهي (مكاتب البريد - مصاري - Bee - أمان - وقتي - تمام - سداد - ممكن – ضامن – البنك الزراعي)
3- 120 ألف نقطة تحصيل فواتير على مستوى الجمهورية لشركة فورى.
4- 12 محفظة بنكية تقبل سداد الفواتير (البنك الأهلي - بنك مصر – بنك الإسكندرية – بنك CIB – بنك Blom – بنك Credit Agricol – بنك أبو ظبي الامارتي – بنك عودة – بنك الإسكان والتعمير – بنك QNB – بنك قناة السويس – بنك NBK) عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول للبنك التابع له من خلال (App Store - Play Store) 5- مَحافظ شركات المحمول عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول الخاص لكل شركة على
(App Store -Play Store) 6-تطبيق My Fawry علي الهاتف المحمول (App Store -Play Store)
7- 10 آلاف ماكينة صراف ATM موزعة على مستوى الجمهورية.
8- كما يمكن لسكان القاهرة الواقعين في نطاق شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء استخدام تطبيق المحمول (خدمات الكهرباء الذكية App Store -Play Store -www.eservices.ncdec.net) لتقديم الخدمات لكافة العملاء وتم نشره على play store بتقديم عدد (3) خدمات وهى (ابلاغ القراءة – استعلام فاتورة – سداد فاتورة).
9- أيضا يمكن لسكان محافظة بورسعيد التابعة لشركة القناة لتوزيع الكهرباء استخدام تطبيق الخدمة (www.digital.gov.eg) على بوابة التحول الرقمي (ابلاغ القراءة – استعلام فاتورة – سداد فاتورة).
- بالنسبة لشحن الكروت للعدادات مسبقة الدفع:
1- مراكز الشحن التابعة لشركات توزيع الكهرباء (أكثر من 1000 مركز شحن)
2- فوري: 80 ألف نقطة شحن كروت المنتشرة على مستوى الجمهورية
3- 60 ألف نقطة شحن عن طريق منافذ شركات التحصيل الالكتروني المنتشرة على مستوى الجمهورية وهي (مكاتب البريد - مصاري - Bee - أمان - وقتي - تمام - سداد - ممكن – ضامن – البنك الزراعي).
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