"الكهرباء" تعلق على "انقطاع التيار حال نفاذ كارت شحن العداد"

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء: إن هناك خدمة مستمرة حتى قبل قرار حظر التجوال بتوصيل الكهرباء للعدادات مسبقة الدفع، مع نفاذ الشحن في الأوقات الصديقة من 5 مساءً وحتى الـ10 صباحًا، منوهًا بأنه حال نفاذ الشحن قبل هذا التوقيت، سوف تنقطع الكهرباء.





وأوضح "حمزة"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم الثلاثاء، أن هناك آليات متعدد لشحن كروت الكهرباء من خلال مراكز الشحن التابعة لشركات الدفع الإلكتروني الموجودة حتى في السوبر ماركت.





وشدد على أنه حال نفاذ الرصيد في العطلات الرسمية لا تنقطع الكهرباء لحين عودة أيام العمل.

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أنه من خلال شركات الدفع الإلكتروني ومنافذها يمكن دفع فواتير عدادات الكهرباء العادية والاستعلام عن الفاتورة من خلال كود الدفع الإلكتروني الموجود بأعلى إيصال الكهرباء بجواره كود السداد الإلكتروني، مناشدًا أي مواطن يرغب في الاستعلام عن خدمة أو إبلاغ قراءة عداده أو الإبلاغ عن أي عطل الاتصال على الخط الساخن 121.

"الكهرباء" تعلن منافذًا لسداد الفواتير



جدير بالذكر أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أعلنت عن المنافذ الإلكترونية لسداد فواتير الاستهلاك للتيسير على المواطنين ومراعاة خطة الدولة في اتخاذ الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس "كورونا" ولتسهيل سداد فواتير الكهرباء وشحن العدادات مسبقة الدفع عن بعد، وفيما يلي منافذ دفع الفواتير وشحن العداد مسبوق الدفع:

- طرق سداد فواتير الكهرباء: