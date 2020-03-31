عكس الجميع.. توتنهام يخفض أجور الموظفين ويستثني اللاعبين

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي تخفيض أجور 550 موظفا ومديرا بالنادي الإنجليزي، بنسبة 20%، في خطوة الغرض منها التخفيف من تداعيات تفشي وباء كورونا المستجد.

وأكد توتنهما في بيان له أن هذه المبادة لا تشمل اللاعبين وسيتم تطبيق هذا القرار خلال الشهرين المقبلين، وسيواصل توتنهام تحليل الوضع لاتخاذ الإجراءات التالية.

وقال رئيس النادي دانييل ليفي "لقد رأينا كيف أن بعض أكبر الأندية في العالم، مثل برشلونة وبايرن ميونيخ ويوفنتوس قد اتخذت إجراءات لخفض حجم انفاقها".

وتابع "اتخذنا الحل الصعب لحماية الوظائف، والذي يتمثل في تخفيض أجور 550 موظفا ومديرا في أبريل ومايو بنسبة 20%".

وأضاف "ليس لدي شك في أننا سوف نخرج من هذه الأزمة، لكن الحياة ستستغرق بعض الوقت للعودة إلى وضعها الطبيعي".

جدير بالذكر أن الدوري الإنجليزي الممتاز، مثل معظم الدوريات في العالم، متوقف منذ أسابيع انتظارا لتحسن الأوضاع الناجمة عن تفشي وباء كورونا المستجد في كافة أنحاء العالم.