عاجل.. قرار مهم لوزير التعليم بشأن الامتحانات وتقييم الطلاب

أصدر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، قرارا وزاريا رقم 70 لسنة 2020، بشأن نظام الدراسة والتقويم في الفترة المتبقية من العام الدراسي 2019-2020.





وكشف الوزير، عن أن هذا القرار يأتي في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد لمواجهة فيروس كورونا المستجد ويتم تنفيذ القرار بجميع المدارس الرسمية والخاصة





ونص القرار على تقييم الطلاب عن الفصل الدراسي الثاني من الصف الثالث الابتدائي حتى الصف الثالث الإعدادي من خلال مشروع بحثي في نهاية الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2019-2020، شريطة مراعاة الفئة العمرية.

ويكون الهدف منه قيام الطالب بالاطلاع على محتوى المادة الدراسية عن الفصل الدراسي الثاني وحتى يوم 15 مارس 2020، وإكساب الطالب عددا من مهارات البحث بما يتناسب مع مرحلته الدراسية، وتنمية مهارات العرض والتنظيم وإبداء الرأي، ودعم مهارات التفكير التأملي.





وتوجيه الطالب للتعلم الذاتي والتأكيد على إدماجه في عملية التعلم فرديا أو جماعيا، واستثمار الطالب للموقع والروابط المتضمنة على بنك المعرفة المصري.

وتضاف الدرجات التي يحصل عليها الطالب في المشروع البحثي في كل مادة إلى درجاته في الفصل الدراسي الأول، ويكون مدير المدرسة مسئولا عن إعلان النتيجة.

القرار نص أيضًا على أنه بالنسبة لصفوف النقل (مرحلة رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي) سيتم الاكتفاء بما درسه الطالب عن الفترة التي حضرها بالفصل الدراسي الثاني حتى يوم 15 مارس 2020، ويتم استخدام بطاقات التقييم المعدة لذلك، ويتم دراسة الأجزاء المتبقية من المقررات الدراسية بمساعدة ولي أمر الطالب.

وبالنسبة للصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثاني الإعدادي:



فيتم الاكتفاء بما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى يوم 15 مارس 2020، ويتم مراعاة ذلك في المشروع البحثي.

أما الصفان الأول والثاني الثانوي:



فسوف تشمل الاختبارات الإلكترونية ما درسه الطالب من بداية الفصل الدراسي الثاني حتى يوم 15 مارس 2020.

وقال الوزير في قراره: بالنسبة لطلاب الشهادة الإعدادية، فيتم الاكتفاء بتقديم مشروع بحثي للترم الثاني، فيما درسه الطالب حتى 15 مارس 2020 بداية تعليق الدراسة، ويعد شرطا للنجاح ويحصل الطالب بعد اجتيازه في المشروع على درجة الفصل الدراسي الثاني كاملة 100%، وسيكون تنسيق الانتقال للمرحلة التعليمية التالية "ثانوي عام أو فني"بمجموع الفصلين الدراسيين الأول والثاني معا.

وبشأن الصف الثالث الثانوي:



نص قرار الوزير على أن تشمل الامتحانات كل ما درسه الطالب في العام الدراسي (الفصل الدراسي بالإضافة إلى الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020)، مع الالتزام بالجدول المعلن لامتحانات نهاية العام.

وشدد قرار الوزير على أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية التي تضمن سلامة الطلاب، وزيادة عدد اللجان، مع قيام المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بالتنسيق مع مديري عموم المواد الدراسية بإعادة تصميم مواصفات الورقة الامتحانية.

وبالنسبة لامتحانات "الطلاب في الخارج":



الوزير قال في قراره: إن صفوف النقل "مرحلة رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي" يتم الاكتفاء بما درسه الطالب حتى يوم 15 مارس 2020.

أما عن الصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثاني الثانوي، فيتم الاكتفاء بما درسه الطالب حتى يوم 15 مارس، وسيتم مراعاة ذلك في المشروع البحثي الذي سيتم نشره على المنصة الإلكترونية أو الموقع الإلكتروني الخاص بأبنائنا في الخارج.





بحيث يدخل الطالب أو ولي أمره على الموقع لمعرفة البحث المطلوب وطباعته، وأدائه ورقيا، وتقديمه للسفارة بحيث تقوم السفارة أو المكتب الثقافي بتجميع المشروعات البحثية وإرسالها للإدارة العامة للامتحانات بعد تحسن الأوضاع واستقرارها، وذلك للتقييم واستخراج النتيجة النهائية.

