عباس أبو الحسن يوجه رسالة شديدة لـ جمهوره عبر "إنستجرام"

نشر الفنان عباس أبو الحسن، صورة جديدة على حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" يحث المواطنين على تقديم المساعدة لـ من تسبب لهم الحظر في انقطاع الدخل اليومي، ودعم الأسر المتضررة من فيروس كورونا.

وعلق على الصورة قائلًا: "ياريت الناس اللي خايفة من قعدة البيت أحسن تتخن، تساعد الناس الغلابة اللي خايفة من قعدة البيت أحسن تجوع ".

وسبق ودعا أبو الحسن زملائه الفنانين الذين شاركوا في مبادرة "الخير" الذي أطلقها نجم كرة القدم سعد سمير، بتأجيل دفع تبرعاتهم حتى يتم فرض حظر التجوال.

ونشر عبر حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، فيديو ناشد فيه الفنانين الذين أعلنوا استجابتهم للمبادرة بتأجيل التبرع بتلك الأموال لحين الحاجة، والتي أشار لها بأنها تطبق عند فرض حظر التجوال، للأسر التي سينقطع رزقها نتيجة ذلك الحظر، وطالبهم، أن يكون مسار التبرعات مع قنوات ومؤسسات شرعية لديها خبرة في التعامل مع تلك الأمور والقدرة على تحديد الأسر المتضررة والأكثر حرجًا، لكي تصل الأموال للذين يستحقونها.

ووجه الشكر لكل من قرروا الوقوف والمساندة مع الأسر المتضررة من انتشار فيروس كورونا المستجد، فكان من أبرز النجوم أحمد السقا، أحمد فهمي، شيكو، تامر حسني، غادة عبد الرازق، هنا الزاهد، محمد رمضان، كندة علوش،. عمرو يوسف، المنتج محمد حفظي، وآخرين.