مفاجأة.. وكيل اللاعب يكشف أخر تطورات رحيل لوتارو إلى برشلونة
الثلاثاء 31/مارس/2020 - 03:22 م
مصطفى صابر
كشف بيتو ياكي وكيل مهاجم إنتر ميلان لوتارو مارتينيز عن عدم وجود اهتمام "رسمي أو جدي" من برشلونة بموكله حتى الآن.
ارتبط برشلونة ارتباطًا وثيقًا بضم لوتارو هذا الصيف ، حيث ورد أنه حدده على أنه بديل مثالي على المدى الطويل للويس سواريز.
ويسعى أيضا ريال مدريد ومانشستر سيتي للحصول على لوتارو صاحب الـ 22 عامًا ، لكن وكيله بيتو ياكي أصر على أن مارتينيز يركز تمامًا على إنتر ميلان في الوقت الحالي.
وخلال تصريحات صحفية قال وكيل مارتينيز: "قيل أن كلا من برشلونة وريال مدريد يريدان لوتارو ، ولكن بالنسبة له لا شيء يحدث،. لم يتصل بي أبداً ليسأل عما إذا كانت الشائعات صحيحة ، فهو يركز فيفترته مع انتر"
وتابع: "لقد تحدثنا إلى الكثير من الناس ، ولكن لا شيء أكثر من ذلك في الوقت الحالي ، أولئك الذين يتصلون بي ليسوا مسجلين مباشرة من قبل أندية مختلفة.
وأكد: " لا يوجد شيء رسمي أو جاد، أن تكون مطلوبًا في السوق هو شيء تحلم به ، وكل ما يريده هو اللعب وتسجيل الأهداف".
واختتم: "نمو لوتارو المستمر يعني أن أفضل الفرق في العالم تنظر إلى الاهتمام به ،نأمل أن تكافأ جهوده كما تستحق."