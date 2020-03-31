التعليم: حل أزمة تجمعات تسليم شرائح التابلت.. ويمكن للطلاب التعامل بالواي فاي

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 03:26 م
الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم
الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم
الفجر
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن تابلت أولي ثانوي مجهز للدخول علي الإنترنت والوصول للامتحانات الإلكترونية من خلال الواي فاي وليس فقط بشريحة خط شركة المحمول.

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن الوزارة تدخلت علي الفور لمعالجة أزمة التزاحم في عمليات تسليم شرائح تابلت أولى ثانوي، وقامت بتنظيم عمليات التوزيع بحيث تتم بدون تزاحم وتجمعات غير منظمة، مشيرًا إلى أن عمليات التسليم تتم حاليا عبر الإدارات التعليمية والمدارس في أنحاء الجمهورية.

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن جميع أجهزة التابلت الخاصة بطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، مجهزة للدخول على المنصات الخاصة بالتعليم من جميع وسائل الربط (شريحة البيانات - شبكة WIFI المنزلي).

وقالت الوزارة، إنها لم تحدد شركة اتصالات معينة أو تفضل شركة عن الأخرى لشراء شريحة بيانات الخاصة بالطلاب، مشيرة إلى أن إجراءات استخدام خطوط البيانات ينظمها جهاز تنظيم الاتصالات وفقًا للقانون.

وأضافت أنه سيتم نشر "كلمة السر، واسم المستخدم الخاص بالطلبة، والأكواد الخاصة بالامتحان التجريبي، وتوقيتات الامتحان" عن طريق تطبيق إلكتروني سوف ترسله الوزارة للطلاب على أجهزة التابلت أو من خلال موقع الوزارة، خلال الأيام المقبلة.

قرار مهم لوزير التعليم بشأن الامتحانات وتقييم الطلاب

وأصدر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، قرارا وزاريا رقم 70 لسنة 2020، بشأن نظام الدراسة والتقويم في الفترة المتبقية من العام الدراسي 2019-2020.

وكشف الوزير، عن أن هذا القرار يأتي في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد لمواجهة فيروس كورونا المستجد ويتم تنفيذ القرار بجميع المدارس الرسمية والخاصة 

ونص القرار على تقييم الطلاب عن الفصل الدراسي الثاني من الصف الثالث الابتدائي حتى الصف الثالث الإعدادي من خلال مشروع بحثي في نهاية الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2019-2020، شريطة مراعاة الفئة العمرية.

ويكون الهدف منه قيام الطالب بالاطلاع على محتوى المادة الدراسية عن الفصل الدراسي الثاني وحتى يوم 15 مارس 2020، وإكساب الطالب عددا من مهارات البحث بما يتناسب مع مرحلته الدراسية، وتنمية مهارات العرض والتنظيم وإبداء الرأي، ودعم مهارات التفكير التأملي.

وتوجيه الطالب للتعلم الذاتي والتأكيد على إدماجه في عملية التعلم فرديا أو جماعيا، واستثمار الطالب للموقع والروابط المتضمنة على بنك المعرفة المصري.

وتضاف الدرجات التي يحصل عليها الطالب في المشروع البحثي في كل مادة إلى درجاته في الفصل الدراسي الأول، ويكون مدير المدرسة مسئولا عن إعلان النتيجة.

القرار نص أيضًا على أنه بالنسبة لصفوف النقل (مرحلة رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي) 
سيتم الاكتفاء بما درسه الطالب عن الفترة التي حضرها بالفصل الدراسي الثاني حتى يوم 15 مارس 2020، ويتم استخدام بطاقات التقييم المعدة لذلك، ويتم دراسة الأجزاء المتبقية من المقررات الدراسية بمساعدة ولي أمر الطالب.

وبالنسبة للصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثاني الإعدادي:
فيتم الاكتفاء بما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى يوم 15 مارس 2020، ويتم مراعاة ذلك في المشروع البحثي.

أما الصفان الأول والثاني الثانوي:
فسوف تشمل الاختبارات الإلكترونية ما درسه الطالب من بداية الفصل الدراسي الثاني حتى يوم 15 مارس 2020.

وقال الوزير في قراره: بالنسبة لطلاب الشهادة الإعدادية، فيتم الاكتفاء بتقديم مشروع بحثي للترم الثاني، فيما درسه الطالب حتى 15 مارس 2020 بداية تعليق الدراسة، ويعد شرطا للنجاح ويحصل الطالب بعد اجتيازه في المشروع على درجة الفصل الدراسي الثاني كاملة 100%، وسيكون تنسيق الانتقال للمرحلة التعليمية التالية "ثانوي عام أو فني"بمجموع الفصلين الدراسيين الأول والثاني معا.

وبشأن الصف الثالث الثانوي:
نص قرار الوزير على أن تشمل الامتحانات كل ما درسه الطالب في العام الدراسي (الفصل الدراسي بالإضافة إلى الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020)، مع الالتزام بالجدول المعلن لامتحانات نهاية العام.

وشدد قرار الوزير على أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية التي تضمن سلامة الطلاب، وزيادة عدد اللجان، مع قيام المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بالتنسيق مع مديري عموم المواد الدراسية بإعادة تصميم مواصفات الورقة الامتحانية.

وبالنسبة لامتحانات "الطلاب في الخارج": 
الوزير قال في قراره: إن صفوف النقل "مرحلة رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي" يتم الاكتفاء بما درسه الطالب حتى يوم 15 مارس 2020.

أما عن الصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثاني الثانوي، فيتم الاكتفاء بما درسه الطالب حتى يوم 15 مارس، وسيتم مراعاة ذلك في المشروع البحثي الذي سيتم نشره على المنصة الإلكترونية أو الموقع الإلكتروني الخاص بأبنائنا في الخارج.

بحيث يدخل الطالب أو ولي أمره على الموقع لمعرفة البحث المطلوب وطباعته، وأدائه ورقيا، وتقديمه للسفارة بحيث تقوم السفارة أو المكتب الثقافي بتجميع المشروعات البحثية وإرسالها للإدارة العامة للامتحانات بعد تحسن الأوضاع واستقرارها، وذلك للتقييم واستخراج النتيجة النهائية.

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