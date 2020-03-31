فايلر يوجه رسالة قوية لكهربا: موهبتك وحدها لا تكفي !

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 03:25 م
كهربا وفايلر
كهربا وفايلر
علي خلاف
تحدث المدرب السويسري رنيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي عن مهاجم الأحمر محمود عبد المنعم كهربا وموقفه من إشراكه في مباريات الأحمر المقبلة في بطولتي دوري أبطال أفريقيا والدوري المصري.

تصريحات رنيه فايلر مدرب الأهلي

وصرح المدرب السويسري رنيه فايلر عبر برنامج "ملعب أون تايم سبورت" المعروض على قناة أون تايم سبورتس: "أحترم كل العوامل المحيطة بكرة القدم، لكن قراراتي تبقى دائما فنية".

وعن مشاركة كهربا في مباراة السوبر المصري أمام الزمالك تابع فايلر: " لقد تبادل كهربا الاستفزاز مع لاعبي الزمالك، وهذا يحدث في العالم كله، لكنه لاعب محترف، والضغوط ليست عذرا لأي سلوك غير رياضي".

وأشار المدرب السويسري: "كهربا موهوب، ولكن الموهبة فقط لا تكفي، لابد أن يكون لائقا بدنيا ليكون قادرا على الأداء حتى آخر دقيقة، لم يكن جاهزا بشكل كاف عند انضمامه للفريق، والآن بات أفضل".

وعن موقفه من إنضمام كهربا للأهلي في يناير ذكر المدرب السويسري: "نقلت لكهربا عدة رسائل في بداية انضمامه للفريق، حيث قلت له أمامك عمل كبير، لأنه كان بعيدا عن المباريات، وأن هناك لاعبين كثيرون يتمنون أن يتواجدوا في مكانه، ولكي تشارك أساسيا لابد أن تكون جاهزا بدنيا وفنيا لتنافس باقي زملائك".

واختم رينه فايلر تصريحاته التلفزيونية: "هنا تظهر هوية وشخصية اللاعب، لابد أن يكون مسؤولا عن نفسه قبل الجهاز الفني، خاصة بدنيا وعلى مستوى الاستعداد الفني".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كهربا وفايلر الفجر الاهلي عاشور الاهلي الفجر الاهلي

أخبار تهمك

"الصحة العالمية" توضح الطريقة الوحيدة للقضاء على كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

الأرصاد تحذر المواطنين من طقس اليوم.. رياح مثيرة للرمال

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. "الصحة العالمية": هذا هو الخيار الوحيد لهزيمة كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

الأهلي يحدد بديل فتحي في الموسم المقبل

منذ ساعة الا ربع

"الصحة" ترد على المطربة المصابة بكورونا حول حشرات "حميات إمبابة"

منذ حوالي 6 ساعات

حسم الجدل.. هذه درجة الحرارة التي ينشط فيها فيروس كورونا

منذ يوم

لعزلها بسبب كورونا.. 5 معلومات عن قرية الهياتم في الغربية

منذ حوالي 4 ساعات

تحذير عاجل من الأرصاد لمرضى الصدر والجهاز التنفسي

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق لوزير النقل على مشادته مع الإبراشي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. مدير التطعيمات بـ"المصل واللقاح" يكشف موعد ظهور علاج كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وفاة أول رئيس دولة سابق بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 19 دقيقة

توقعات بانخفاض أسعار البنزين مع بداية أبريل

منذ ساعتين

"متفتحوش المقبرة".. تفاصيل صادمة عن وفاة ياسمين عباس

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. ارتفاع عدد المصابين بكورونا في مصر

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. كشف آثري جديد أثناء تطهير وتعقيم منطقة أبو الهول

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يبدأ التحرك لضم "صفقة الموسم" في الميركاتو الصيفي

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

انضمام كهربا يربك حسابات رينيه فايلر

أمير عزمي.. كهربا مكسب للأهلي وهذا اللاعب هو الأفضل في مصر

عاجل.. أول ظهور لكهربا بقميص الأهلي (صورة)

بعد الفرصة السهلة.. حقيقة تجميد "كهربا" في الأهلي

عاجل - فايلر يستبعد "كهربا" من موقعة الأهلي وصن داونز

الأهلي يتخذ خطوة مفاجئة تجاه فايلر

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:25 ص

لعزلها بسبب كورونا.. 5 معلومات عن قرية الهياتم في الغربية

توقعات بانخفاض أسعار البنزين مع بداية أبريل

01:34 م

عاجل.. كشف آثري جديد أثناء تطهير وتعقيم منطقة أبو الهول

11:47 ص

"الصحة" ترد على المطربة المصابة بكورونا حول حشرات "حميات إمبابة"

09:17 ص

"الصحة العالمية" توضح الطريقة الوحيدة للقضاء على كورونا

02:50 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إيقاف تصوير المسلسلات ضرورة إنسانية