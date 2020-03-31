فايلر يوجه رسالة قوية لكهربا: موهبتك وحدها لا تكفي !

تحدث المدرب السويسري رنيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي عن مهاجم الأحمر محمود عبد المنعم كهربا وموقفه من إشراكه في مباريات الأحمر المقبلة في بطولتي دوري أبطال أفريقيا والدوري المصري.





تصريحات رنيه فايلر مدرب الأهلي





وصرح المدرب السويسري رنيه فايلر عبر برنامج "ملعب أون تايم سبورت" المعروض على قناة أون تايم سبورتس: "أحترم كل العوامل المحيطة بكرة القدم، لكن قراراتي تبقى دائما فنية".





وعن مشاركة كهربا في مباراة السوبر المصري أمام الزمالك تابع فايلر: " لقد تبادل كهربا الاستفزاز مع لاعبي الزمالك، وهذا يحدث في العالم كله، لكنه لاعب محترف، والضغوط ليست عذرا لأي سلوك غير رياضي".





وأشار المدرب السويسري: "كهربا موهوب، ولكن الموهبة فقط لا تكفي، لابد أن يكون لائقا بدنيا ليكون قادرا على الأداء حتى آخر دقيقة، لم يكن جاهزا بشكل كاف عند انضمامه للفريق، والآن بات أفضل".





وعن موقفه من إنضمام كهربا للأهلي في يناير ذكر المدرب السويسري: "نقلت لكهربا عدة رسائل في بداية انضمامه للفريق، حيث قلت له أمامك عمل كبير، لأنه كان بعيدا عن المباريات، وأن هناك لاعبين كثيرون يتمنون أن يتواجدوا في مكانه، ولكي تشارك أساسيا لابد أن تكون جاهزا بدنيا وفنيا لتنافس باقي زملائك".





واختم رينه فايلر تصريحاته التلفزيونية: "هنا تظهر هوية وشخصية اللاعب، لابد أن يكون مسؤولا عن نفسه قبل الجهاز الفني، خاصة بدنيا وعلى مستوى الاستعداد الفني".