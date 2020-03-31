جامعة بني سويف تُصنع 20 ألف ماسك للأطقم الطبية والعاملين
الثلاثاء 31/مارس/2020 - 03:26 م
احمد فتحي الدسوقي
أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، بدء كلية التعليم الصناعي تصنيع ما يقرب من 20 ألف ماسك طبي للأطقم الطبية وللعاملين.
وقال: إن ذلك وفقا للمعايير والمواصفات الطبية العالمية كمشاركة مجتمعية من الجامعة لتأمين والحفاظ على الأطقم الطبية من الأطباء والتمريض والعاملين بالمستشفى الجامعي، في إطار محاربة فيروس كورونا.
وأكد أن الجامعة حريصة كل الحرص على توفير كافة الدعم لأبناءها بالمستشفى الجامعى لجهدهم الكبير فى مواجهة فيروس كورونا وللعاملين أيضًا داخل الجامعة حفاظًا على حياتهم.
وجاء ذلك خلال ترأسه اجتماع مجلس الجامعة، الذي عٌقد، اليوم الثلاثاء، عبر الفيديو كونفرانس، بمشاركة نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات والمعاهد.
ونوه باتخاذ الجامعة كافة القرارات التي تيسير على الطلاب، والتي ترفع العبء المالي عن كاهل أسرهم، وأشار لضرورة تكاتف كافة الجهود حتى نعبر هذه الأزمة بسلام، وبأن أولوية عمل الجامعة الحفاظ على صحة وسلامة الأفراد.
وأشار إلى التزام الجامعة بقرارات المجلس الأعلى للجامعات، بضم درجات امتحانات "الميد تيرم" لامتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني، والاستمرار في تفعيل منظومة التعليم عن بعد طوال فترة تعليق الدراسة، وتأجيل امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني على ألا تنعقد قبل السبت 30 مايو 2020 وفقًا لمستجدات الأمور وذلك التزاما بقرارات المجلس الأعلى للجامعات الصادرة بتاريخ 21 مارس 2020.
وكان رئيس جامعة بني سويف، استعرض خلال اجتماعه الأخير مع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبر استخدام تقنية "سكايب" الإجراءات التي قامت بها الجامعة لتوفير بيئة معلوماتية رقمية لتنفيذ خطة "التعليم عن بعد" ضمن إجراءات الجامعة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
وأكد رئيس الجامعة، أنه تم بالفعل البدء في رفع المواد العلمية للطلاب، بداية من اليوم عبر الوسائل التكنولوجية وأنظمة التعليم عن بعد باستخدام الموقع الرسمي للجامعة طبقًا للمواد بالجداول الدراسية في كل كلية.
ولفت إلى توافر المواد العلمية أيضا عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفصول جوجل التعليمية مؤكدًا على استمرار التواصل مع كافة الطلاب من خلال التقنيات الحديثة.
إجراءات احترازية بجامعة بني سويف ضد كورونا
يُذكر أن جامعة بني سويف، قامت، في وقت سابق، بتنفيذ العديد من الاجراءات الإحترازية للتعامل مع فيروس كورونا المستجد ومنها إيقاف العمل ببصمة الأصبع للحضور والانصراف للعاملين بالجامعة وإقصارها علي الوجه فقط على كافة كليات الجامعة.
وتم تعقيم الكليات والمباني الإدارية والمدن الجامعية، وتشكيل لجنة لإدارة الأزمات للتعامل مع تداعيات الفيروس، وتعليق كافة الأنشطة والاحتفالات منعًا للازدحام والتجمعات داخل الجامعة.
كما اتخذت مستشفى بني سويف الجامعي، عددًا من الإجراءات، منها رفع مستوى جاهزية المستشفى للكشف المبكر عن اعراض حالات فيروس كورونا الجديد ومنع انتقالها، وتقديم الإشاردات بضرورة الوقاية من العدوى ومكافحتها التي يجب تنفيذها عند التعامل مع الحالات المشتبه فيها والمؤكدة.
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