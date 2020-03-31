جامعة بني سويف تُصنع 20 ألف ماسك للأطقم الطبية والعاملين

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 03:26 م
جامعة بني سويف
جامعة بني سويف
احمد فتحي الدسوقي
أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، بدء كلية التعليم الصناعي تصنيع ما يقرب من 20 ألف ماسك طبي للأطقم الطبية وللعاملين.

وقال: إن ذلك وفقا للمعايير والمواصفات الطبية العالمية كمشاركة مجتمعية من الجامعة لتأمين والحفاظ على الأطقم الطبية من الأطباء والتمريض والعاملين بالمستشفى الجامعي، في إطار محاربة فيروس كورونا.

وأكد أن الجامعة حريصة كل الحرص على توفير كافة الدعم لأبناءها بالمستشفى الجامعى لجهدهم الكبير فى مواجهة فيروس كورونا وللعاملين أيضًا داخل الجامعة حفاظًا على حياتهم.

وجاء ذلك خلال ترأسه اجتماع مجلس الجامعة، الذي عٌقد، اليوم الثلاثاء، عبر الفيديو كونفرانس، بمشاركة نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات والمعاهد.

ونوه باتخاذ الجامعة كافة القرارات التي تيسير على الطلاب، والتي ترفع العبء المالي عن كاهل أسرهم، وأشار لضرورة تكاتف كافة الجهود حتى نعبر هذه الأزمة بسلام، وبأن أولوية عمل الجامعة الحفاظ على صحة وسلامة الأفراد.

وأشار إلى التزام الجامعة بقرارات المجلس الأعلى للجامعات، بضم درجات امتحانات "الميد تيرم" لامتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني، والاستمرار في تفعيل منظومة التعليم عن بعد طوال فترة تعليق الدراسة، وتأجيل امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني على ألا تنعقد قبل السبت 30 مايو 2020 وفقًا لمستجدات الأمور وذلك التزاما بقرارات المجلس الأعلى للجامعات الصادرة بتاريخ 21 مارس 2020.

وكان رئيس جامعة بني سويف، استعرض خلال اجتماعه الأخير مع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبر استخدام تقنية "سكايب" الإجراءات التي قامت بها الجامعة لتوفير بيئة معلوماتية رقمية لتنفيذ خطة "التعليم عن بعد" ضمن إجراءات الجامعة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد رئيس الجامعة، أنه تم بالفعل البدء في رفع المواد العلمية للطلاب، بداية من اليوم عبر الوسائل التكنولوجية وأنظمة التعليم عن بعد باستخدام الموقع الرسمي للجامعة طبقًا للمواد بالجداول الدراسية في كل كلية.

ولفت إلى توافر المواد العلمية أيضا عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفصول جوجل التعليمية مؤكدًا على استمرار التواصل مع كافة الطلاب من خلال التقنيات الحديثة.

إجراءات احترازية بجامعة بني سويف ضد كورونا

يُذكر أن جامعة بني سويف، قامت، في وقت سابق، بتنفيذ العديد من الاجراءات الإحترازية للتعامل مع فيروس كورونا المستجد ومنها إيقاف العمل ببصمة الأصبع للحضور والانصراف للعاملين بالجامعة وإقصارها علي الوجه فقط على كافة كليات الجامعة.

وتم تعقيم الكليات والمباني الإدارية والمدن الجامعية، وتشكيل لجنة لإدارة الأزمات للتعامل مع تداعيات الفيروس، وتعليق كافة الأنشطة والاحتفالات منعًا للازدحام والتجمعات داخل الجامعة.

كما اتخذت مستشفى بني سويف الجامعي، عددًا من الإجراءات، منها رفع مستوى جاهزية المستشفى للكشف المبكر عن اعراض حالات فيروس كورونا الجديد ومنع انتقالها، وتقديم الإشاردات بضرورة الوقاية من العدوى ومكافحتها التي يجب تنفيذها عند التعامل مع الحالات المشتبه فيها والمؤكدة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مديرية أمن بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف فيروس كورونا جامعة بني سويف بني سويف

أخبار تهمك

"متفتحوش المقبرة".. تفاصيل صادمة عن وفاة ياسمين عباس

منذ حوالي 11 ساعة

"الصحة" ترد على المطربة المصابة بكورونا حول حشرات "حميات إمبابة"

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يبدأ التحرك لضم "صفقة الموسم" في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة

تحذير عاجل من الأرصاد لمرضى الصدر والجهاز التنفسي

منذ ساعتين

لعزلها بسبب كورونا.. 5 معلومات عن قرية الهياتم في الغربية

منذ حوالي 4 ساعات

حسم الجدل.. هذه درجة الحرارة التي ينشط فيها فيروس كورونا

منذ يوم

عاجل.. كشف آثري جديد أثناء تطهير وتعقيم منطقة أبو الهول

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الصحة العالمية": هذا هو الخيار الوحيد لهزيمة كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

زيدان يكسر الحجر الصحي في مدريد

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. ارتفاع عدد المصابين بكورونا في مصر

منذ حوالي 20 ساعة

أول تعليق لوزير النقل على مشادته مع الإبراشي

منذ حوالي 16 ساعة

الأرصاد تحذر المواطنين من طقس اليوم.. رياح مثيرة للرمال

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يحدد بديل فتحي في الموسم المقبل

منذ أقل من ساعة

"الصحة العالمية" توضح الطريقة الوحيدة للقضاء على كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. مدير التطعيمات بـ"المصل واللقاح" يكشف موعد ظهور علاج كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

توقعات بانخفاض أسعار البنزين مع بداية أبريل

منذ ساعتين و 14 دقيقة

موضوعات متعلقة

بـ"الطوارئ وغرف العزل".. جامعة بني سويف تستعد لمواجهة "كورونا"

اجتماع طارئ في جامعة بني سويف لمواجهة كورونا

باستخدام الـ"سكايب".. جامعة بني سويف تبدأ تنفيذ خطة "التعليم عن بعد" لمواجهة كورونا

المجلس الاعلى للجامعات يعلن تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الثاني.. اعرف الموعد الجديد

بـ"الجوانتي".. توقيع برتوكول تعاون بين رئيسا جامعتي القاهرة وبني سويف (صور)

"الأزهر والتعليم والجامعات".. قائمة كاملة بمواعيد امتحانات نهاية العام

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:37 م

زيدان يكسر الحجر الصحي في مدريد

لعزلها بسبب كورونا.. 5 معلومات عن قرية الهياتم في الغربية

11:25 ص

توقعات بانخفاض أسعار البنزين مع بداية أبريل

01:34 م

عاجل.. كشف آثري جديد أثناء تطهير وتعقيم منطقة أبو الهول

11:47 ص

"الصحة" ترد على المطربة المصابة بكورونا حول حشرات "حميات إمبابة"

09:17 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إيقاف تصوير المسلسلات ضرورة إنسانية