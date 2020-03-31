الليلة.. "الإنسان أولاً" يناقش هل المسلم أهم من الكعبة؟ وكيف يحافظ الإسلام على النفس البشرية على "اقرأ"

تعرض قناة اقرأ الليلة في تمام الساعة العاشرة، حلقة جديدة من برنامج "الإنسان أولاً" تقديم الإعلامي على داود، حيث يستضيف فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بصفر، أمين عام الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم، التابعة لرابطة العالم الإسلامي سابقا، وتناقش الحلقة العديد من التساؤلات حول الإنسان في الإسلام، وهل المسلم أهم من الكعبة؟ وأيضا كيف حافظ الإسلام على النفس البشرية؟

كما تعرض حلقة غدا الأربعاء في نفس الموعد لقاء خاص مع المدرب والمستشار التربوي والأسري د. أحمد الشيمي، لتوضيح أهمية التعليم عن بعد، وكيفية تحفيز الناس للاستفادة منه، وأهم المقترحات للاستفادة من فترة العزل المنزلي خلال أزمة كورونا.

البرنامج يعاد في اليوم التالي الساعة ٦:٠٠ و١٠:٣٠ صباحا والساعة ٢:٣٠ بعد الظهر.