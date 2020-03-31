تسليم 10 مظخات تطهير للمجتمع المدني للمشاركة في مجابهة كورونا بالدقهلية

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سلم الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم بتسليم 10 مضخات تطهير إضافية لإحدى جمعيات المجتمع المدني المتطوعة للقيام بأعمال التطهير في مختلف القطاعات بالمحافظة.



وأكد محافظ الدقهلية على أهمية استمرار عمليات تطهير كافة المنشآت الحكومية والخاصة والشوارع والميادين، وأكد على ضرورة التطهير المستمر لماكينات الصرف الآلي والأماكن العامة.



وأشار محافظ الدقهلية إلى أن منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية ورجال الأعمال شركاء مع الدولة في توفير كافة الخدمات للمواطنين والعمل جميعا لتحقيق الصالح العام للمحافظة في مختلف المدن والمراكز والقرى.



وأوضح محافظ الدقهلية أن تلك الإجراءات تأتي في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء باتخاذ الاجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة المواطنين.



وعلي صعيد آخر نفذ قيادات حي شرق وغرب المنصورة بمحافظة الدقهلية حملات ليلية لرفع كفائه الشوارع وغسل الأرصفة وتطهيرها بالكلور والرغاوي فى اطلر مج-ابهة قيروس كورونا المستجد تزامنا مع وقت حظر التجوال.



استهدفت الحملات منطقة سندوب، وفيلا غيث، وشارع قناة السويس، وميدان الشهداء أمام النصب التذكارس واستمرت الأعمال فى الساعات الاولى من بدء حظر التجوال.



وكان محافظ الدقهلية أكد على استغلال أوقات حظر التجوال، وخلو الشوارع من المارة والسيارات، في إطار تنفيذ الخطط الاحترازية والوقائية، لمواجهة انتشار فيروس كورونا، بتنفيذ أعمال رش وتطهير الشوارع والأرصفة بسيارات فناطيس المياه المخلوطة بالمواد المطهرة، والدفع برجال الورشة الصناعية بحى غرب والسيارات المكنسية لغسيل ورفع الأتربة من على جانبى الطريق، وذلك بعد تكثيف أعمال النظافة ورفع القمامة.



واستهدفت الحملة رفع كفاءة ونظافة وتطهير وتعقيم شارع الجيش، وبورسعيد، وقناة السويس، لرفع كفاءة كافة الشوارع الكائنة بنطاق الحى، وام قطاع الكهرباء برئاسة حى غرب وشرق المنصورة بالوردية المسائية تحت إشراف مباشر من الدكتور مصطفى عنان نائب رئيس الحي.



وخلال الجولة طلب محافظ الدقهلية من العاملين على السيارات المكنسية بتفريغ حمولتها أولا بأول لمنع تساقط الأتربة بالشارع مرة أخرى، مكلفًا نائب رئيس حي غرب بتكثيف عمل السيارات المكنسية بجميع شوارع المدينة.



وأكد محافظ الدقهلية أن السيارات المكنسية التي انضمت لمنظومة النظافة جاءت من أجل أداء عمل جديد بالمنظومة، وإضافة إليها وتعظيم الاستفادة من وجودها لخدمة المواطنين بجميع مدن المحافظة والارتقاء بمستوى النظافة بما يليق بأهلنا.



ووجه محافظ الدقهلية ببدء عمل السيارات الجديدة التي انضمت لمنظومة النظافة ليصبح عدد السيارات العاملة 6 ستعمل بنطاق المنطقة المركزية المتمثلة في حي شرق وغرب وطلخا ومركز المنصورة.