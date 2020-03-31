شاهد.. ماذا قال محمد ثروت عن النجم سمير غانم



وأضاف: "هذا الرجل كان السبب الرئيسي وأنا طفل في أول مسرحية أدخلها في حياتي مع والدي، الله يرحمه، في تغيير تفكيري وطموحاتي كطفل بشأن ما أحب أن أكون عليه في المستقبل، كالعادة كل طفل في هذه الفترة يريد أن يكون "ظابط، دكتور، مهندس، طيار"، وأنا أردت أن أكون ممثلًا وكأنه سحرني برشاقة أدائه وخفة دمه المميزة جدًا.. نسيت أقول لكم اسم المسرحية أيه.. "فارس بني خيبان".



وانتهى محمد ثروت من تصوير دوره في فيلم "ديدو"، بالاشتراك مع كريم فهمي وحمدي الميرغني وأحمد فهمي وهدى المفتي وبيومي فؤاد، وهو من تأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح.



ويستعد أيضًا لتصوير فيلم "السقوط في حلم سوسن"، والذي يشارك به مع أحمد فهمي وروبي وأكرم حسني وكريم عبد العزيز وعمرو عبد الجليل وخالد أنور، وهو من تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي.

وكان آخر الأعمال التي ظهر فيها محمد ثروت، هو مسلسل"اللعبة" مع هشام ماجد وشيكو.



وقال محمد ثروت، إن سمير غانم هو السبب في تغيير حياته وتفكيره منذ طفولته، وأنه من رسم له خط حياته، وظهر ثروت في الصورة الأولي وهو طفل، والثانية وهو ممثل معروف، وكتب عليها معلقًا: "الحمد لله لجلال وجهك وعظيم سلطانك بين الصورة والصورة سنين.. الأستاذ سمير غانم عميد كوميديا الارتجال والإكسسوار وصاحب مدرسة من أهم المدارس الكوميدية في تاريخ الفن المصري والعربي".