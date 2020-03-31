غلق 17 منشأة طبية مخالفة في حملات صحية بالدقهلية

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 04:29 م
بوابة الفجر
محمد كشك
أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عن إغلاق17 منشأة طبية وصحية مخالفة،لعدم وجود ترخيص لممارسة النشاط ومخالفة القانون.

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن المنشآت المخالفة تمثل خطورة على صحة المواطنين وتؤثر سلبا على مستوى الرعاية الصحية المقدمة لهم، مشددا على عدم السماح للمنشآت الطبية والصحية بالعمل إلا بعد استيفاء كافة الإشتراطات التى حددها القانون لضمان جودة الخدمة الطبية التى تقدمها.

وأكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية على أهمية استمرار الحملات التى تقوم بها إدارتي العلاج الحر والتفتيش الصيدلي ومختلف الإدارات،للتأكد من التزام المنشآت الطبية على مستوى المحافظة بالاشتراطات التى حددها القانون.

وأوضح الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن هذه المنشأت تشمل 4 عيادات جراحة، و5 معامل تحاليل،وعيادة واحدة في تخصصات أطفال، وعيادة أنف وأذن، وأشعة، وعظام، وعيون، وأسنان، وجلدية، ونساء وتوليد،بمركزي المنصورة وشربين.

وعلى صعيد اخر كان الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عقد اجتماعا مع تجار السلع الغذائية(الخضراوات والفاكهة واللحوم) وأصحاب منافذ البيع لاستعراض آليات ضبط الأسعار.

وأكد محافظ الدقهلية أن المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد تقتضي التعاون بين كافة الفئات والقطاعات خاصة فيما يتعلق بالمشاركة المجتمعية ودعم الدولة والمواطنين وتلبية احتياجاتهم اليومية.

ووجه محافظ الدقهلية لوكيل وزارة التموين بضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق ومنافذ البيع لضبط الأسعار وأشار للحضور من التجار أن قرار حظر التجول لا يسري على نقل السلع الغذائية المختلفة.

واتفق محافظ الدقهلية مع التجار واصحاب المنافذ على ضرورة البيع بأسعار أقل من سعر السوق دعما للمواطنين واطلق مبادرات لبيع اللحوم والخضراوات والفاكهة بأقل من الاسعار الحالية في السوق تيسيرا على المواطنين ورحب التجار بها.

وعلى صعيد آخر عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم السبت، اجتماعا برؤساء الوحدات المحلية الجدد ونوابهم لمناقشة آليات العمل خلال المرحلة القادمة بحضور هيثم الشيخ نائب المحافظ.

وأكد المحافظ أن الهدف من حركة تغيير ونقل بعض رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء هو ضخ دماء جديدة وأفكار وآليات عمل جديدة تواكب المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد وتناسب المرحلة القادمة. 

واشار محافظ الدقهلية إلى أن أولويات المرحلة هي استمرار أعمال التطهير للمنشآت والشوارع ومتابعة الالتزام بقرارات الحكومة تجاه مواجهة فيروس كورونا، بالاضافة للعمل الجاد على تلبية إحتياجات المواطنين والرد على شكواهم بشكل فوري وعاجل. 

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