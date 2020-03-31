بعد إعلان أصابة نائب بابا الفاتيكان بكورونا .. هل يعلن الفاتيكان إصابة البابا قريبًا؟

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 04:30 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
منذ أعلان إيبارشية روما عن أصابة الكاردينال أنجلو دي دوناتس بفيروس كورونا والبالغ من العمر (66 عاما) وهو نائب قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان في ادارة شؤون أبرشية روما ومخاوف محبى بابا الفاتيكان تتزايد مع الشكوك حول أصابة البابا بالكورونا وخاصة بعد الأعلان عن أصابة نائبه! فهل سيعلن قريبا الفاتيكان عن أصابة البابا قريبا؟


بدأت الشكوك والقلق تظهر معا حول إصابة بابا الفاتيكان بكورونا مع ظهوره فى عدة صور تم التقاطها وهو يسعل ويغطى أنفه مع مظهر غير معتاد للبابا خلال قداس وازدات الشكوك بعد غياب بابا الفاتيكان عن حضور قداس اليوم التالى، كما نشر موقع "مترو" البريطاني أن البابا فرنسيس، البالغ من العمر 83 عامًا، تعرض لوعكة صحية بسيطة، وكان من المقرر أن يواصل أعماله ولكنه فضل البقاء في دار ضيافة دون توضيح تفاصيل عن طبيعة المرض الذى أصاب البابا أو تفاصيل عن الوعكة الصحية أو أى إعلان عن الحالة الصحية للبابا!

بعد صمت خرجت الكنيسة الكاثوليكية بمصر موضحه الحالة الصحية من خلال الصورة الأخيرة التى ظهر عليها البابا فيما علق صاحب النيافة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية فى تصريح إلى "الفجر"، قائلا: بابا الفاتيكان مصاب بدور برد بسيط نافيا شائعات إصابة بابا الفاتيكان بفيروس كورونا، ومن ثم انتهت الأقاويل والشائعات والشكوك إيضا.

وبعد ذلك ظهر بابا الفاتيكان بعد غياب وأطلق صلاة بمقر بازيليك القديس بطرس بدولة الفاتيكان بالعاصمة الإيطالية روما من أجل أزمة فيروس "كورونا" العالمية وقال فيها: نناجيك يارب من بحر هائج استيقظ يارب ولا تتركنا فى خضم العاصفة، وقل لنا من جديد لا تخافوا لنلقى عليك جميع همومنا لأنك تعتنى بنا، ظننا إننا سنظل أصحاء في عالم مريض وأنت توجه دعوة للإيمان لا أن نؤمن بوجودك بل أن نأتي إليك ونثق بك.

وتجددت الشكوك حول أصابة البابا بعد الإعلان عن أصابة نائب بابا الفاتيكان بكورونا ومن ثم طرح العديد من التساؤلات، هل خالط بابا الفاتيكان نائبه ؟ هل نقلت العدوى له؟ هل سيعلن قريبا الفاتيكان عن أصابة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان وأبرز القيادات الدينية المسيحية فى العالم بفيروس كورونا القاتل؟

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نائب بابا الفاتيكان مصر بفيروس الفاتيكان اخبار

أخبار تهمك

عاجل.. رسالة جديدة من السيسي بشأن إجراءات كورونا

منذ أقل من ساعتين

"متفتحوش المقبرة".. تفاصيل صادمة عن وفاة ياسمين عباس

منذ حوالي 12 ساعة

توقعات بانخفاض أسعار البنزين مع بداية أبريل

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يتخذ قرارا نهائيا حول بيع مهاجمه

منذ 37 دقيقة

"الصحة العالمية" توضح الطريقة الوحيدة للقضاء على كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

صراع ناري بين الأهلي والزمالك على القاطرة الإفريقية

منذ ساعة

"الصحة" ترد على المطربة المصابة بكورونا حول حشرات "حميات إمبابة"

منذ حوالي 8 ساعات

ليس نيمار ولا مبابي.. ميسي يُطالب برشلونة بضم نجم الدوري الإنجليزي

منذ 34 دقيقة

أول تعليق لوزير النقل على مشادته مع الإبراشي

منذ حوالي 17 ساعة

حقيقة صادمة بشأن المتعافين من فيروس كورونا

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل.. ارتفاع عدد المصابين بكورونا في مصر

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. كشف آثري جديد أثناء تطهير وتعقيم منطقة أبو الهول

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة تبادلية مجنونة بين ريال مدريد ومانشستر سيتي

منذ ساعة و 11 دقيقة

زيدان يكسر الحجر الصحي في مدريد

منذ ساعتين و 34 دقيقة

بشرى سارة قبل صرف السلع التموينية غدًا

منذ أقل من ساعة

لعزلها بسبب كورونا.. 5 معلومات عن قرية الهياتم في الغربية

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

حقيقة إصابة بابا الفاتيكان بفيروس كورونا

الكنيسة الكاثوليكية تحسم الجدل حول إصابة البابا بـ"كورونا"

حقيقة إصابة بابا الفاتيكان بفيروس كورونا

الكنيسة الكاثوليكية بالعالم تحتفل بانتخاب بابا الفاتيكان

بابا الفاتيكان في صلاته لرفع وباء كورونا: "نناجيك يا رب لا تتركنا"

عاجل.. حقيقة إصابة البابا الفاتيكان ومساعديه بفيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:37 م

زيدان يكسر الحجر الصحي في مدريد

عاجل.. رسالة جديدة من السيسي بشأن إجراءات كورونا

03:30 م

لعزلها بسبب كورونا.. 5 معلومات عن قرية الهياتم في الغربية

11:25 ص

بشرى سارة قبل صرف السلع التموينية غدًا

04:22 م

ليس نيمار ولا مبابي.. ميسي يُطالب برشلونة بضم نجم الدوري الإنجليزي

04:37 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إيقاف تصوير المسلسلات ضرورة إنسانية