بعد إعلان أصابة نائب بابا الفاتيكان بكورونا .. هل يعلن الفاتيكان إصابة البابا قريبًا؟

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منذ أعلان إيبارشية روما عن أصابة الكاردينال أنجلو دي دوناتس بفيروس كورونا والبالغ من العمر (66 عاما) وهو نائب قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان في ادارة شؤون أبرشية روما ومخاوف محبى بابا الفاتيكان تتزايد مع الشكوك حول أصابة البابا بالكورونا وخاصة بعد الأعلان عن أصابة نائبه! فهل سيعلن قريبا الفاتيكان عن أصابة البابا قريبا؟





بدأت الشكوك والقلق تظهر معا حول إصابة بابا الفاتيكان بكورونا مع ظهوره فى عدة صور تم التقاطها وهو يسعل ويغطى أنفه مع مظهر غير معتاد للبابا خلال قداس وازدات الشكوك بعد غياب بابا الفاتيكان عن حضور قداس اليوم التالى، كما نشر موقع "مترو" البريطاني أن البابا فرنسيس، البالغ من العمر 83 عامًا، تعرض لوعكة صحية بسيطة، وكان من المقرر أن يواصل أعماله ولكنه فضل البقاء في دار ضيافة دون توضيح تفاصيل عن طبيعة المرض الذى أصاب البابا أو تفاصيل عن الوعكة الصحية أو أى إعلان عن الحالة الصحية للبابا!



بعد صمت خرجت الكنيسة الكاثوليكية بمصر موضحه الحالة الصحية من خلال الصورة الأخيرة التى ظهر عليها البابا فيما علق صاحب النيافة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية فى تصريح إلى "الفجر"، قائلا: بابا الفاتيكان مصاب بدور برد بسيط نافيا شائعات إصابة بابا الفاتيكان بفيروس كورونا، ومن ثم انتهت الأقاويل والشائعات والشكوك إيضا.



وبعد ذلك ظهر بابا الفاتيكان بعد غياب وأطلق صلاة بمقر بازيليك القديس بطرس بدولة الفاتيكان بالعاصمة الإيطالية روما من أجل أزمة فيروس "كورونا" العالمية وقال فيها: نناجيك يارب من بحر هائج استيقظ يارب ولا تتركنا فى خضم العاصفة، وقل لنا من جديد لا تخافوا لنلقى عليك جميع همومنا لأنك تعتنى بنا، ظننا إننا سنظل أصحاء في عالم مريض وأنت توجه دعوة للإيمان لا أن نؤمن بوجودك بل أن نأتي إليك ونثق بك.



وتجددت الشكوك حول أصابة البابا بعد الإعلان عن أصابة نائب بابا الفاتيكان بكورونا ومن ثم طرح العديد من التساؤلات، هل خالط بابا الفاتيكان نائبه ؟ هل نقلت العدوى له؟ هل سيعلن قريبا الفاتيكان عن أصابة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان وأبرز القيادات الدينية المسيحية فى العالم بفيروس كورونا القاتل؟