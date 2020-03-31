إقليم كردستان العراق يمدد حظر التجول حتى العاشر من أبريل
الثلاثاء 31/مارس/2020 - 04:25 م
الفجر
قررت سلطات إقليم كردستان العراق، اليوم الثلاثاء، تمديد حظر التجول حتى العاشر من أبريل المقبل ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.
علن إقليم كردستان العراق، اليوم الثلاثاء، تسجيل ١٢ إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية، نقلا عن فضائية "سكاي نيوز عربية".
وضمن جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا في العراق، أعلنت خلية الأزمة في محافظة كربلاء، أمس الاثنين، تمديد حظر التجول إلى 11 أبريل.
هذا وعقدت الخلية مؤتمراً صحفيا، وقررت من خلاله أيضاً إرسال ثلاثة أفواج أمنية ونشرها على المداخل الخارجية للمحافظة، من أجل منع دخول أي زائر"، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء العراقية "واع".
كما تقرر حجر الوافدين كافة خلال الزيارة الشعبانية من داخل وخارج المحافظة".
ذا وكانت وزارة الدفاع العراقية كشفت، الأحد، عن توجيه أمني بعزل المناطق الموبوءة بفيروس كورونا للحد من انتشاره.
وقال المتحدث باسم الوزارة العميد يحيى رسول في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هناك توجهاً أمنياً من قبل وزارتي الدفاع والداخلية والاستخبارات بعزل المناطق الموبوءة للحد من تفشي الفيروس"، مؤكداً أن "هذا الأمر تحدده وزارة الصحة لكي لا تصبح هناك بؤر لتفشي الوباء".
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