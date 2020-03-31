إقليم كردستان العراق يمدد حظر التجول حتى العاشر من أبريل

علن إقليم كردستان العراق، اليوم الثلاثاء، تسجيل ١٢ إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية، نقلا عن فضائية "سكاي نيوز عربية".





وضمن جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا في العراق، أعلنت خلية الأزمة في محافظة كربلاء، أمس الاثنين، تمديد حظر التجول إلى 11 أبريل.





هذا وعقدت الخلية مؤتمراً صحفيا، وقررت من خلاله أيضاً إرسال ثلاثة أفواج أمنية ونشرها على المداخل الخارجية للمحافظة، من أجل منع دخول أي زائر"، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء العراقية "واع".





كما تقرر حجر الوافدين كافة خلال الزيارة الشعبانية من داخل وخارج المحافظة".