ليس اللاعبين.. توتنهام يعلن تخفيض أجور موظفيه

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 04:31 م
بوابة الفجر
وكالات
أعلن نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم تخفيض رواتب 550 موظفاً بنسبة 20% وذلك بسبب أزمة فيروس كورونا.

وسوف يستخدم توتنهام مخطط الاحتفاظ بالوظيفة التابع للحكومة البريطانية بسبب أزمة فيروس كورونا، إذ يمكن للعاملين الحصول على مايقرب من 80% من رواتبهم من أجل الاحتفاظ بعملهم.

وسيكون رئيس النادي دانيل ليفي، والذي حصل على 7 مليون جنيه إسترليني (6ر8 مليون دولار) في الموسم الماضي من بين الموظفين اللذين سيتم الخصم منهم مبدئياً في شهري أبريل (نيسان) ومايو (أيار).

وقال ليفي في بيان: "حالياً فقط، بدأنا نشعر بتأثير الدمار الساحق للصناعات في العديد من الدول، توقف التبادل التجاري الدولي والسفر في جميع نواحي الحياة اليومية".

وأضاف: "ربما نكون النادي الثامن في العالم من حيث العائدات، وفقاً لاستطلاع (ديلويتي) ولكن كل البيانات التاريخية ليس لها علاقة بالموضوع خاصة وأن هذا الفيروس ليس له حدود، لا يمكن أن تعمل كرة القدم في فقاعة".

توتنهام ليس الفريق الوحيد في الدوري الممتاز الذي يتخذ هذه الإجراءات، حيث أعلن نيوكاسل أمس الإثنين، إنه سيضع كل الموظفين بالنادي، اللذين لا يلعبون، في إجازة مؤقتة مع تشجعيهم على التقديم للحصول على مخطط الاحتفاظ بالوظيفة.

أخبار تهمك

توقعات بانخفاض أسعار البنزين مع بداية أبريل

منذ حوالي 4 ساعات

حقيقة صادمة بشأن المتعافين من فيروس كورونا

منذ ساعتين و 34 دقيقة

صفقة تبادلية مجنونة بين ريال مدريد ومانشستر سيتي

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. كشف آثري جديد أثناء تطهير وتعقيم منطقة أبو الهول

منذ حوالي 5 ساعات

ليس نيمار ولا مبابي.. ميسي يُطالب برشلونة بضم نجم الدوري الإنجليزي

منذ 34 دقيقة

عاجل.. ارتفاع عدد المصابين بكورونا في مصر

منذ حوالي 21 ساعة

أول تعليق لوزير النقل على مشادته مع الإبراشي

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يتخذ قرارا نهائيا حول بيع مهاجمه

منذ 37 دقيقة

"الصحة" ترد على المطربة المصابة بكورونا حول حشرات "حميات إمبابة"

منذ حوالي 8 ساعات

"الصحة العالمية" توضح الطريقة الوحيدة للقضاء على كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

"متفتحوش المقبرة".. تفاصيل صادمة عن وفاة ياسمين عباس

منذ حوالي 12 ساعة

زيدان يكسر الحجر الصحي في مدريد

منذ ساعتين و 34 دقيقة

بشرى سارة قبل صرف السلع التموينية غدًا

منذ أقل من ساعة

لعزلها بسبب كورونا.. 5 معلومات عن قرية الهياتم في الغربية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. رسالة جديدة من السيسي بشأن إجراءات كورونا

منذ أقل من ساعتين

صراع ناري بين الأهلي والزمالك على القاطرة الإفريقية

منذ ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:37 م

زيدان يكسر الحجر الصحي في مدريد

عاجل.. رسالة جديدة من السيسي بشأن إجراءات كورونا

03:30 م

لعزلها بسبب كورونا.. 5 معلومات عن قرية الهياتم في الغربية

11:25 ص

بشرى سارة قبل صرف السلع التموينية غدًا

04:22 م

ليس نيمار ولا مبابي.. ميسي يُطالب برشلونة بضم نجم الدوري الإنجليزي

04:37 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إيقاف تصوير المسلسلات ضرورة إنسانية