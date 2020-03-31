ليس اللاعبين.. توتنهام يعلن تخفيض أجور موظفيه

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم تخفيض رواتب 550 موظفاً بنسبة 20% وذلك بسبب أزمة فيروس كورونا.





وسوف يستخدم توتنهام مخطط الاحتفاظ بالوظيفة التابع للحكومة البريطانية بسبب أزمة فيروس كورونا، إذ يمكن للعاملين الحصول على مايقرب من 80% من رواتبهم من أجل الاحتفاظ بعملهم.





وسيكون رئيس النادي دانيل ليفي، والذي حصل على 7 مليون جنيه إسترليني (6ر8 مليون دولار) في الموسم الماضي من بين الموظفين اللذين سيتم الخصم منهم مبدئياً في شهري أبريل (نيسان) ومايو (أيار).





وقال ليفي في بيان: "حالياً فقط، بدأنا نشعر بتأثير الدمار الساحق للصناعات في العديد من الدول، توقف التبادل التجاري الدولي والسفر في جميع نواحي الحياة اليومية".





وأضاف: "ربما نكون النادي الثامن في العالم من حيث العائدات، وفقاً لاستطلاع (ديلويتي) ولكن كل البيانات التاريخية ليس لها علاقة بالموضوع خاصة وأن هذا الفيروس ليس له حدود، لا يمكن أن تعمل كرة القدم في فقاعة".





توتنهام ليس الفريق الوحيد في الدوري الممتاز الذي يتخذ هذه الإجراءات، حيث أعلن نيوكاسل أمس الإثنين، إنه سيضع كل الموظفين بالنادي، اللذين لا يلعبون، في إجازة مؤقتة مع تشجعيهم على التقديم للحصول على مخطط الاحتفاظ بالوظيفة.



