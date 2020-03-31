"السينمائيين" تطلق مبادرة "قلوبنا بالخير تنبض".. اعرف التفاصيل

أطلقت نقابة المهن السينمائية برئاسة المخرج مسعد فودة، مبادرة بعنوان "قلوبنا بالخير تنبض" لمساندة أعضائها الذين حالت ظروف التشغيل خلال السنوات السابقة بجانب جائحة فيروس كورونا في مرورهم بظروف مالية صعبة ومعاناتهم في توفير سبل الحياة الكريمة.

وقال هاني سامي المستشار الإعلامي للنقابة، إن تلك المبادرة انطلقت بدافع رد الجميل لأعضاء النقابة الذين يتعرضون لظروف معيشية قاسية منذ فترة وزادت بفعل انتشار وباء كورونا مما أثر على هبوط تشغيل الأعضاء بنسبة أكبر، وذلك للحث على دعمهم ماديًا على حساب صندوق الإعانات لنقابة المهن السينمائية تحت رقم ( 0039530620991900010) بكافة فروع البنك الأهلى.

وفى سياق متصل أكد "سامي" أن نقيب السينمائيين المخرج مسعد فودة أصدر مؤخرًا تعليمات بتلقى الاشتراكات بمختلف أنواعها حتى نهاية أبريل 2020 دون أي غرامات وذلك أيام الأحد إلى الأربعاء من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا بمقر النقابة في 20 شارع عدلى بوسط القاهرة، وأشار أن القوة الوظيفية للنقابة تسير بمعدلاتها الطبيعية وخاصة فى نهاية كل شهر وأول أيام الشهر التالى لمتابعة صرف المعاشات بمتابعة مباشرة من رئيس النقابة.