محافظ قنا: إضافة 10 آلاف و826 حالة جديدة ببرنامج تكافل وكرامة



وأشار إلى أن ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تهدف إلى دعم محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا لضمان حصولهم على احتياجاتهم الأساسية وتوفير حياة كريمة لهم.





وأضاف الباز أنه نظرًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، سيتم صرف المستحق النقدي لأصحاب البطاقات الجديدة بدءًا من 16 ابريل 2020 بنظام المدفوعات البريدية المباشرة(الحوالة) من مكاتب البريد ببطاقة الرقم القومي للمستحق لافتا الي ان الوحدات الاجتماعية بالقري والمراكز ستعلن اسماء المستفيدين الجدد غدًا.



فيما صرح أسعد أحمد السيد، وكيل وزارة القوى العاملة بقنا انه في إطار توجيهات الدكتور محمد سعفان وزير القوي العاملة سيتم بدءا من الغد وحتى 24 إبريل القادم صرف منحة استثنائية بمبلغ 500 جنية من خلال مكاتب البريد وذلك للعمال المقيدين بإدارة العمالة غير المنتظمة بمديرية القوي العاملة والبالغ عددهم ما يقرب من 5000 عامل بأجمالي مبلغ حوالي 2 مليون و360 ألف جنية.



جدير بالذكر أنه في إطار خطة الدولة المصرية الشاملة لحماية العمالة غير المنتظمة بإعداد التدابير اللازمة لمواجهة أوضاع هذه الفئة بعد ظهور فيروس " كورونا " المستجد قامت وزارة القوى العاملة بمناشدة العمالة غير المنتظمة الراغبة في تسجيل بياناتها من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة www.manpower.gov.eg.



وأشارت الوزارة إلى تخصيص رقم تليفون (01212201303) لاستقبال استفسارات العمالة غير المنتظمة على الواتس اب، وأكدت الوزارة أنها لن تقبل طلبات باليد من المواطنين وإنما يتعين على الراغبين تسجيل بياناتهم على الموقع الإلكتروني وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد.



قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، في تصريحات، إن مديرية التضامن الاجتماعي قامت بإضافة 10 الاف و826 حالة جديدة ببرنامج تكافل وكرامة بهدف الارتقاء بالمستوي الاقتصادي لتلك الاسر، وذلك في اطار الجهود التي تبذلها كافة مؤسسات الدولة لحماية الاسر الفقيرة والاولي بالرعاية.واوضح حسين الباز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ان مديرية التضامن قامت بإصدار عدد 7191 بطاقة " فيزا " كرامه و3635 بطاقة اخري تكافل بأجمالي 10 الاف و826 حالة جديدة ليصبح اجمالي عدد المستفيدين علي مستوي المحافظة منذ اطلاق البرنامج 153 الف 457 حالة مستفيدة.